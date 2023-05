OVAJ TRANSFER ĆE IZAZVATI PRAVI ZEMLJOTRES! Delije tuguju, Španci Kampaca uveliko sele u Madrid - jedan tekst SVE OTKRIVA!

Navijače u Srbiji, a posebno one kojima je crveno-bela boja u srcu zanima gde će plejmejker Fakundo Kampaco nastaviti karijeru.

Delije bi najviše volele da i sledeće godine sjajnog Argentinca gledaju na Malom Kalemegdanu, ali kako stvari stoje, male su šanse da se to dogodi.

Prema najnovijim informacijama iz Španije možemo zakjučiti da je Kampaco već dogovorio sve uslove sa madridskim Realom, a o tome je detaljno pisao katalonski "Mundo Deportivo".

Podsetimo, su više puta demantovali da je Fakundo Kampaco dogovorio bilo šta sa novim klubom, ali ipak, to nije zasmetalo "Marki" da plasira tekst sa naslovom "Zemljotres koji može da izazove povratak Kampaca u Real Madrid".

"Povratak Fakunda Kampaca u Real Madrid mogao bi da izazove dalekosežne posledice na poziciji plejmejkera za sledeću sezonu. U stvari, od sadašnjih ogranizatora igre, nijedan još nije skroz osigurao svoju poziciju", navodi se u tekstu i dodaje da Ljulj, Rodrigez, Vilijams-Gos i Alosen nemaju garantovane uloge: "Ljulj je potpisan na još godinu dana, ali... On je ikona ovog zlatnog doba košarkaške sekcije, ugovor je obnovio prošlog leta do 2024. godine, ali nije jasno da li će tu godinu ispuniti, s obzirom na njegov učinak i fizičke probleme. Međutim, njegovi nastupi u poslednjem petom meču protiv Partizana, sa skoro osam poena u nizu, mogu da preokrenu to uverenje. Kao kapiten i legenda, on ima važnu ulogu u svlačionici".

foto: @starsport

Autor ovog teksta govorio je o statusu ostalih košarkaša Reala.

"Što se tiče Najdžela Vilijams-Gosa, njemu ugovor ističe 30. juna. Za svoje dve sezone u Madridu samo je u nekoliko navrata odigrao najbolju košarku, kao na primer u trećoj utakmici u Beogradu kada je pogodio trojku za pobedu. Povrede su ga sprečavale da bude redovan, a u drugim prilikama primećeno je da je napet, kao da je preopterećen. Osim spektakularnog završetka sezone, čini se da je teško da će ostati".

