SRBIN NIJE ZABORAVIO ODAKLE DOLAZI! Moćne reči Melouna: Uz sve uspehe, MVP nagrade, maksimalne ugovore - JOKIĆ JE I DALJE ISTI!

Trener Denvera Majk Meloun govorio je o ljudskim kvalitetima svog najboljeg igrača - Nikole Jokića.

Na krilima Srbina Denver je prvi put u istoriji franšize stigao do velikog finala NBA lige, pošto je sa 4:0 savladao Lejkerse u finalnoj seriji Zapadne konferencije.

Dok sa svih strana sveta stižu pohvale o Jokićevoj igri, Meloun je otkrio šta najviše poštuje kod srpskog asa.

Iskusni stručnja rekao je da je ponosan na Nikolu jer se nije promenio.

"Mislim da to svi gledamo u svim sferama života - kako slava i bogatstvo utiču na vas. Većinu ljudi to udari u glavu i postanu nešto drugačiji. Ponekad zaborave odakle su došli i ko im je pomogao da dođu tamo gde su stigli. I to je ono što zaista volim kod Nikole – zaboravite košarku. Mlad čovek koji je ponosan otac i muž. Uz sve uspehe, MVP nagrade, maksimalne ugovore, sve te stvari… On je i dalje isti momak. Čudim se tome" kaže Meloun.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Iskusni stručnjak ističe da je Jokić najskromniji košarkaš u ligi.

"Dugo sam u ligi i to je retkost u ovom poslu. Za slavnu ličnost i superzvezdu uopšte. Činjenica da je Nikola ipak skromna, nesebična osoba. On brine o svojim konjima. Tip je upravo ono što jeste", tvrdi Meloun.

Trener Denvera se osvrnuo na činjenicu da je Nikola izabran tek u drugoj rundi drafta kao 41. pik.

"Ne mogu da govorim u Nikolino ime, ali nisam osetio da je izbor na 41. mestu bio motivacioni faktor za njega da dva puta postane MVP i da bude momak koji prosečno ima tripl-dabl u plej-ofu. Mislim da ono što ga zaista motiviše nisu više pojedinačna priznanja i nagrade. Želi da bude svetski šampion. I mislim da je to ono što motiviše Nikolu Jokića kao i sve ostale u ovom klub", smatra Meloun.

Kurir sport