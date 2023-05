UMOR NIJE GLAVNI RAZLOG! Obradović UTUČEN nakon bolnog poraza u Ljubljani, zna zbog čega su njegovi igrači odigrali katastrofalno!

Specijalni izveštač iz Ljubljane: Dejan Ignjatović

Košarkaši Partizana pretrpeli su večeras novi poraz u ABA ligi, ovog puta od Cedevita Olimpije u drugoj utakmici polufinalne serije - 95:83.

Trener beogradske ekipe Željko Obradović imao je dosta razloga za da bude ljut na svoje miljenike, a nakon meča rekao je koji je razlog poraza.

- Želim da čestitam ekipi Cedevita Olimpije na zasluženoj pobedi. Igrali su bolje od nas, osim prvih 15 minuta, posle toga su oni odigrali mnogo bolje i energetski i što se tiče želje i same košarke. Zaista im čestitam, bila je ovo prelepa atmosfera, gde su navijači Partizana i Olimpije napravili nešto mnogo lepo i to treba istaći - rekao je Obradović.

Svestan je najtrofejniji evropski trener u Evropi da je njegove igrače stigao umor, ali to nije opravdanje za lošu igru.

- Iskreno, tim možda izgleda umorno. Kao da nije bilo želje da se igra. Kada pogledate skokove i izgubljene lopte, naterali smo ih da naprave 12 izgubljenih lopti. Juče smo došli u 08.30 časova u našu dvoranu i stigli smo ovde do 17.00 časova, možda je to teško igračima. Umorni? Ali to nije glavni razlog. Vreme je sada za plej-of. Svi moramo da imamo veliku želju da odemo u finale. Sedam dana je više nego dovoljno da se spremi utakmica i da se uđe u finale.

00:41 Željko Obradović nakon poraza od Cedevite

