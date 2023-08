PEŠIĆEVA SRBIJA GAZI SVE REDOM! NOVA POBEDA U PRIJATELJSKOM MEČU: Razbili smo tim koji je blistao na Evropskom prvenstvu

Početak koji obećava! Druga pobeda Srbije u pripremnim mečevima za Mundobasket.

Ponovo smo igrali utakmici zatvorenog tipa, pa nismo dobili sve potpune podatke, ali znamo ono najvažnije.

Prvo smo savladali Bosnu i Hercegovinu sa osam poena razlike, a sada je naš tim pobedio i Poljsku sa 81:66 (23:14, 19:16, 23:14, 16:22).

Srbija od starta krenula silovito i napravila uvodnu prednost od devet poena razlike koja je do poluvremena uspela da bude dvocifrena.

U trećoj četvrtini je ponovo selekcija Svetislava Pešića došla do svoje prepoznatljive igre i dodatno povećala plus na više od 20 poena razlike, a onda je u poslednjem periodu došlo do opuštanja i Poljaci su smanjili minus.

Nema još uvek informacija ko je koliko postigao poena u redovima naše selekcije.

Kurir sport