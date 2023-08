BIVŠI CENTAR PARTIZANA ŠOK IZJAVOM DIGAO SRBIJU NA NOGE: Vujošević pričao BUDALAŠTINE, Čović je ispao ŠMEKER!

Nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije, Đorđe Gagić, bez dlake na jeziku govorio je sukobu sa bivšim trenerom Duškom Vujoševićem, problemima sa kojima se suočio kada je prvi put napustio Partizan i odnosu sa prvim čovekom Zvezde Nebojšom Čovićem.

Gagić je u dva navrata nosi dres Partizana. U sezoni 2012/13. stigao je u Partizan iz Hemofarma i sa crno-belima osvojio Jadransku ligu iste sezone i postao prvak Srbije 2013. i 2014 godine. Zbog neisplaćenih zarada u februaru 2015. zatražio je raskid ugovora sa klubom i ušao u ozbiljan sukob sa tadašnjim trenerom Partizana Duškom Vujoševićem.

U emisiji "Fun zona" na Informer televiziji otvoreno je govorio o "linču" koji je tada doživeo.

- Osećao sam se kao da idem iz porodice, osećaj kada se posvađate sa familijom je ravan tome. To je neka tema o kojoj ja ne volim mnogo da pričam, jer sam u celoj priči ja bio linčovan po novinama. Moram da vam kažem nešto što niko nije znao, želim da se dotaknem toga sada i evo prvi put vama pričam o tome. U vreme mog odlaska iz Partizana Zvezda mi je nudila ozbiljan ugovor i ponudili su neku sportsku priču, međutim samo im se zahvalio. Nisam želeo da odem tamo ni u momentu kada mi je Partizan dugovao mnogo novca, što sam uzgred oprostio klubu.

Osvrnuo se i na priče koje se tada pričala za njega i njegov navodni potencijalni prelazak u Crvenu zvezdu

- Oni su pričali kako sam uzimao od Nebojše Čovića pare po kafanama, ma svašta nešto, sećate se i sami. To je bilo po novinama, smešne priče... i to sve dok sam ja razmišljao kako detetu da kupim mleko u tom momentu! Sve sam oprostio Partizanu i tada mi je moj kum, Aco Mijailović, poslao novac da bih imao dok ne odem u drugi klub, tako da ta priča uzimao je pare od Čove je glupa... On je ispao prema meni jako korektan i mnogo ga poštujem, jer mi je šmekrski prišao.

Zatim je priznao šta je tom prilikom rekao predsedniku Crvene zvezde Nebojši Čoviću.

- Rekao sam mu "ja ne mogu da obučem crveni dres", jer ja ne mogu da izađem sutra pred moje prijatelje i da igram protiv njih. Taj momenat Patizana nije samo navijački deo. Ja ne navijam za Partizan, ja Partizan volim, a to je velika razlika! To je razlog zašto nisam mogao nikada da prelomim, iako je i kasnije svako leto postojala ponuda od Zvezde, nisam želeo. Ne mogu, jenostavno to nisam ja. Evo i sada kada sam igrao protiv Partizana u Čačku, uvek mi je nekako osećaj "ako baš mora". Ali dobro, profesdionacli smo, sportisti smo, tamo sam mnogo naučio i bez obzira što smo imali taj deo takvog prvog rastajanja. Jako loše je napravljena i klima i priča o meni.

Godinama je Gagić u sebi čuvao njegovu stranu priče, ali je sada želeo da bez dlake na jeziku kaže šta ga tišti.

- Mnogi su tu pokušali neke svoje stvari da sakriju preko mojih leđa. Sa moje strane nije ni bilo svađe, ali neke stvari ne bi trebalo mešati. Svi zaboravljaju težak period koji sam prošao tada i koliko sam korektan bio prema klubu. Rekao sam jednom čoveku iz Partizana, kojeg ne bih sada da imenujem i koji je jedini došao da priča sa mnom u tom momentu da sve ostavljam klubu, da meni ne treba ništa i da ću da zaradim svoj novac, a da mi je Partizan dao hleb u ruke. Tako sam otišao, dinara nisam tražio, a te priče uzimao od ovog, od onog... to su stvarno ružne priče. Svi moji prijatelji i ljudi koji me iole znaju, znaju da ja neke druge vrednosti pošutjem i cenim. Nebojša Čović je prema meni ispao korektan i nikada nije prelazio neke granice ukusa, jednostavno je poštovao to što sam mu rekao i hvala mu na tome. I dan danas, bez obzira na sve mogu da kažem da je u tom periodu ispao čovek prema meni. Nije me pritiskao, niti išta slično.

Najtrofejniji trener crno-belih, Duško Vujošević, prisetio se jednom prilikom za podkast “Partizan Histerical” saradnje sa Đorđem i tom prilikom je izjavio da je Gagić otišao u interesu Zvezde.

- Prema njemu imam veliko poštovanje, bez obzira šta je i kako bilo i koliko je on stvari zakuvao i više nego što je trebalo. Taj naš odnos je pokvario jer je pričao neke nebuloze po medijima i jer je slušao neke ljude koju su pričali nešto samo da bi se njemu približili, ulizali i dodvorili. Slušao je te budalaštine i onda pričao razne gluposti u javnosti koje nisu imale smisla i zbog toga je mogao da mi napravi problem. Odrastao sam u ovom gradu, ljudi znaju kakav sam i da od toga nema ništa.

Upitan je Đorđe i kakav mu je sada odnos sa nekadašnjim trenerom i šta sa ove vremenske distance misli o njemu.

- Nismo u kontaktu. Pozdarvili smo se nekoliko puta kada smo se videli na utakmici, a ja protiv njega zaista nemam ništa. Vrlo mi je bitno da kažem da nisam kivan na njega. On je jedan od naših najboljih trenera i sutra kada bih moje dete poslao da ga neko oblikuje i vaspita košarkaški i životno, poslao bih ga kod Duleta i to je tako. Ne bih imao niti jednu sekundu razmišljanja. On je zaista čovek koji voli košarku i koji je u njoj 24 časa i pošteno je funkcionisao po pitanju tog dela - ko igra, a ko ne. Ako radiš i trudiš se, igraš dobro, možeš sve.

Kaže da bi bez razmišljanja sina poslao kod legendarnog trenera.

- Ja sam krvario tamo, po osam sati dnevno smo provodili u Pioniru i on je to poštovao. Stvarno sam se trudio i to je jedini razlog zašto sam igrao kod njega. Kada bi Duško video da igrač radi, da želi i da se bori, da daje svoj maksimum, to je uvek ispoštovao i tako je i selektovao ekipu i još jednom ponavljam, mog sina bih sutra poslao kod Duleta.

