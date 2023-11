"IZRAELCI ČE BITI U DOBRIM RUKAMA U SRBIJI" Drapić: Svi bi voleli da igraju kod kuće, što je nemoguće, zato smo ZAHVALNI BEOGRADU

Izraelski košarkaški klubovi Makabi i Hapoel svoje evropske utakmice kao domaćini igraće u Beogradu.

Tim povodom u jurarnji program Kurir TV uključio se Dolev Drapić, košarkaš Ironi Naharije.

- Mislim da je to odlično. Znam da puno Izraelaca dolazi u Srbiju, vole Beograd. Hapoel ima srpskog trenera, tako da mislim da je to dobra odluka i da je divno što će igrati kao domaćini u Beogradu. Lepo je što je država Srbija rekla klubovima Makabi i Hapoel da mogu igrati u Srbiji, jer zbog situacije u Izraelu, oni ne mogu igrati ovde. Smatram da je to veoma dobro - kaže Dolev Drapić.

- Mislim da je situacija u Izraelu teška i smatram da dosta timova ne bi došlo u Izrael sada. Dobro je da mogu igrati u Srbiji, i mislim da će sve biti u redu. Mislim da Srbi neće ništa loše uraditi, izraelski tim će biti u dobrim rukama. Dobro je da se oni mogu opet baviti košarkom - dodao je.

- Mislim da se Izraelci osećaju dobro što će igrati u Srbiji. Svestan sam da je bolje da igraju u Jerusalimu u Izraelu, ali ako žele da nastave da se bave košarkom, a ne da prestanu, onda moraju da nađu nov dom, a to je Beograd upravo i uradio, i to je veoma lepo od Srbije. Znam da se raduju prvoj utakmici, i ponavljam, nadam se da će se svi fokusirati na košarku i da će sve biti u redu - zaključio je Drapić.

