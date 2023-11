HRVATSKI TRENER BRUTALNO NAPAO PARTIZAN: Kaboklo je izmanipulisan! To je najveća krađa prelaznog roka! FIBA nas je ponizila!

Neven Spahija, trener košarkaša Venecije, optužio je KK Partizan da su mu raznim manipulacijama oteli igrača Bruna Kabokla.

foto: Starsport©

Da podsetimo, centar reprezentacije Brazila Bruno Kaboklo stigao je prošle nedelje u redove Partizana, a ceo slučaj prošao je filtere FIBA. U suprotnom Brazilac ne bi mogao da zaduži crno-belu opremu.

Ipak, Neven Spahija, hrvatski košarkaški stručnjak smatra da je Partizan oteo Kabokla, koji je imao validan ugovor sa Venecijom koji je potpisao tokom leta. Mnogi krive i agenta Danijela Hazana za manipulaciju košarkaškim tržištem.

- Sramota je uopšte da se govori o tom agentu da je agent, jer nikada nisam čuo za njega, niti znam ijednog igrača koga on zastupa. Mene on ne zanima, mene zanima samo Bruno Kaboklo, koji se svakom novom izjavom sve više topi – počeo je Neven Spahija razgovor za Sportske novosti iz Zagreba i nastavio:

- Lično sam se čuo sa njim, jer imamo dobar odnos još iz vremena kada sam bio u Memfisu, živeli smo jedan blizu drugog. I dalje smatram da je Bruno okej momak, ali je očigledno izmanipulisan. On je potpisao to što je potpisao. O tome svedoči i odluka FIBA, koja mu je izdala izlazno pismo za Partizan uz uslov da se plati obeštećenje. FIBA je dozvolom da on igra za Partizan, ponizila sve nas koji radimo ispod radara.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Dotakao se hrvatski stručnjak i finansijske utakmice, koja nije uvek fer u ervopskoj košarci.

- Očigledno je Bruno shvatio da je potpisao za manje novca, nego što je u stanju da dobije, nakon odličnih partija na Svetskom prvenstvu. FIBA je dozvolom da on igra za Partizan, ponizila sve nas koji radimo ispod radara, koji nemamo taj novac koji imaju evroligaši, jer budimo realni, kako da se jedna Venecija nosi sa proračunima Partizana Crvene zvezde, Barselone i Real Madrida.

Nije štedeo Neven Spahija i KK Partizan.

- Mi moramo da radimo dvostruko više na skautingu, moramo biti dvostruko brži od evroligaša. I to smo u slučaju Kabokla i napravili, uložili smo mnogo truda da ga dovedemo, jer nam baš takav igrač treba. Uostalom za njega smo i platili obeštećenje Ulmu. Govorio sam već da je Kaboklo krađa prelaznog roka, jer sam bio svestan da je reč o evropskoj klasi. I šta sad to znači? Mi potpišemo igrača za novac koji možemo priuštiti i onda ga ne možemo zadržati, ako se pojavi neko bogatiji? Zašto se uopšte potpisuju ugovori – zapitao se Neven Spahija.

Kurir sport/Sportske novosti

01:49 Danilo Anđušić posle pobede nad Zvezdom