SFEROPULOS OTKRIO ZDRAVSTVENO STANJE U ZVEZDI POSLE POBEDE NAD MORNAROM: Evo kakva je situacija sa Hangom,Lazićem i Nejpirom...

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Mornar u utakmici 8. kola ABA lige rezultatom 95:75.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos je izneo utiske posle velike pobede nad Mornarom.

"Danas smo imali profesionalan odnos kako bismo pobedili, ali sa druge strane smo imali šansu da rotiramo sve igrače, svi su mogli da igraju. Još jedna stvar, hteli smo da stavimo Marka Simonovića posle povrede i bolesti. Dugo nije bio tu. Uspeli smo u tome. Bila je to utakmica gde smo dobro igrali od početka do kraja, bili smo fokusirani, ima par stvari koje možemo da unapredimo. Zadovoljan sam zbog igrača, imali su svi svoj doprinos, došli su da igraju", rekao je Sferopulos.

Svestan je da Zvezda može bolje od ovoga.

"Pre svega znam da možemo bolje od ovoga. Ovako radimo. Imamo momenata kada nam timska odbrana nije dobra. Sigurno to možemo da popravimo. Naš napad, vidite da imamo talenat, dosta otvorenih šuteva, neke pogađamo, neke ne, ali imamo dosta asistencija. Igramo dobro u napadu. Za mene je ključ popravka igre jeste da unapredimo defanzivu."

Istakao je Sferopulos da je svaka utakmica važna.

"Hoću da kažem da je svaka utakmica važna za nas. Bez ozbira na nivo igre hoćemo da se borimo za pobedu. Iskoristiću krilaticu Evrolige "svaki meč je važan". Imamo dosta dugu sezonu. Fokusiramo se samo na jednu utakmicu, a sledeća je sa Armanijem. Treba da se pripremimo za taj meč sa Armanijem."

Problem u padu igre, Zvezda je imala poteškoća u evroligaškim završnicama.

"Moramo da znamo kako da igramo. Sa druge strane je važno ne samo da postignemo poene u tim delovima meča, nego i da se branimo. Analiziramo to, hoćemo da učimo iz grešaka i da se unapredimo."

O zdravstvenom stanju.

"Hanga je dobio dozvolu kluba da ode kod ličnog doktora. Čujemo se sa njim. Komuniciramo sa njim i imaćemo evaluaciju, videćemo da izvučemo najbolje iz toga. Ne znamo kada će se vratiti. Doktori su sa njim. Oni će odlučiti kada će moći da igra. Što se tiče Lazića, on je počeo sa treninzima bez kontakta, ali je prerano reći kada će se vratiti. Ono što on ima, treba da igra i sa kontaktom. Ako sve bude išlo kako treba, biće to kratak period vremena. Što se tiče Šabaza, on ima posebnu masku, čekamo da bude spremna, ima i dalje otok. Moramo da sačekamo da trenira sa kontaktom. Gledamo ga iz dana u dan. Ne zna se kada će se vratiti. I dalje ne trenira sa timom.

Zvezda ima problema sa tehničkim greškama u Evroligi.

"Moramo to da naučimo. Prvi put nismo. Drugi put smo opet uradili. To činimo iz pasije. To se dešava iz želje za pobedom. Zato pravimo tu grešku. Pričali smo o tome posle prvog puta. Ne smemo da pravimo istu grešku."

Ovo je bio "debi" Sferopulosa u Pioniru.

"Pre svega sam srećan što sam u Pioniru. Ovo mi je prvi meč sa Zvezdom u Pioniru. Ovde sam igrao toliko mečeva sa druge strane. Atmosfera je dobra, podržava se domaći tim, važno je da su navijači sa nama. Kada budemo imali važnije utakmice, dvorana će biti puna i podržati nas", zaključio je Sferopulos.

