TRENER IGOKEE PRED MEČ SA ZVEZDOM: "Igramo protiv najboljeg tima u ABA ligi"

U sklopu 14. ABA lige, košarkaši Crvene zvezde ugostiće Igokeu, a taj meč na programu je večeras od 20 sati.

Zvezda je bez ikakve dileme favorit u večerašnjem susretu, ali gosti imaju pravo da se nadaju iznenađenju.

Trener Igokee, Vladimir Jovanović, u čistom superlativu govorio je o crveno-belima.

“Za kraj ove kalendarske godine gostujemo ekipi Crvene zvezde, evroligaškoj ekipi sigurno najboljem timu u AdmiralBet ABA ligi. Izlišno je govoriti koliko su oni dobri individualno i timski, jedan pravi evroligaš i najteža moguća utakmica u ovom trenutku za nas. Mi imamo određenih kadrovskih problema, faliće nam dosta igrača iz nekog prethodnog perioda, ali na nama je da jednostavno promenimo stil igre i da neki mladi igrači dobiju veći prostor i veću šansu što i jeste ideja i put kojim ćemo da idemo dalje. Trudićemo se da odigramo najbolje što možemo, prezentujemo se u najboljem svetlu. Za kraj kalendarske godine odigraćemo najbolje što možemo i pored svih kadrovskih problema“, rekao je Jovanović.

Košarkaš Igokee Dragan Milosavljević veruje da njegov tim može da priredi iznenađenje u prestonici Srbije.

“Sutra nas očekuje težak meč protiv ekipe koja je prva na tabeli, to je evroligaška ekipa koja igra sjajno, ima puno dobrih igrača i neće sigurno biti lako. Idemo da pokažemo karakter, da se borimo od početka do kraja meča. Imamo problema sa nekim povredama,podmladili smo ekipu, sigurno je da neće biti lako da od starta nađemo ritam, ali svesni smo da smo ove godine pravili neka iznenađenja i igrali dobro, dobijali neke unapred izgubljene utakmice tako da nam je to i sada cilj, pre svega da odigramo dobro, da budemo prisutni 40 minuta i pokažemo karatker da igramo sa puno energije”, rekao je bivši kapiten Partizana.

