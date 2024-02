VUJOŠEVIĆ BIO JE STRAH I TREPET ZA KOŠARKAŠE PARTIZANA: Ko se zaljubio u čitanje, a ko je plaćao sestri 500 evra po knjizi

Duško Vujošević ostavio je veliki trag u KK Partizan radeć u klubu u više navrata, više od dve decenije.

foto: @starsport

Veliki broj bivših košarkaša Partizana ima samo reči hvale za Duška Vujoševića, iako je i on sam imao određenih faza kada je umeo da pretera. Da se unese u lice Kosti Peroviću ili Nikoli Pekoviću, ledenim pogledom isprati Milana Mačvana, ili čak i uhvati za gušu Bogdana Bogdanovića.

Duško Vujošević radio je na tome da njegovi košarkaši budu i ljudi koji će posle karijera moći da žive bez problema. Da sport ne bude jedina njihova preokupacija, jer karijere kratko traju i treba posle svega pronaći smisao života i znati kako i gde uložiti novac koji se zaradi.

- Terao sam igrače da ubacuju po 1000 šuteva. Uroš Tripković, kad ima ko da mu vraća loptu, kad je u dobrom ritmu, uradi to za sat i po vremena. Vladimir Lučić se zakačio pa postao pravi čitač. Nikola Peković je plaćao sestri 200 ili 500 evra da pročita knjigu i da mu prepriča, da zna ako ga ja pitam - rekao je Duško Vujošević u Muzeju iluzija gde je održao predavanje “Iluzija u sportu”.

foto: Profimedia

Prisetio se Duško Vujošević i još nekih anegdota sa svojim nekadašnjim košarkašima.

- Milenko Tepić je ceo život bio levoruk, a u školi su ga terali da počne da piše desnom. Nikad nije izgradio šut do kraja, a ja sam to pokušavao da isteram. Počeli su već da se šale sa tim. Pitaju ga u svlačionici gde je posle treninga, a on odgovara – na treningu!

Duško Vujošević otkrio je i koliko je bio surov i realan u životu prema svom sinu Luki.

- Ja sam svom sinu, koga volim više od bilo koga, kada je bio sedmi razred rekao da trenira, da bude deo grupe, ali da se ne zaluđuje. To je bilo plakanja, celu noć je plakao. Pošto živim sa psima, sinom i ženom, tada su svi bili ljuti na mene, niko nije pričao sa mnom, ali čovek mora da bude iskren - objasnio je Duško Vujošević.

Kurir sport / Basketballsphere

