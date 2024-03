OSTAVIO NEIZBRISIV TRAG! Košarkaš Voriorsa ne zaboravlja Milojevića: Imao sam najbolje godine u karijeri dok sam UČIO OD NJEGA!

Košarkaš Golden Stejt Voriorsa Kevon Luni govorio je o sjajnoj saradnji koju je imao sa prerano preminulim srspkim trenerom Dejanom Milojevićem.

Luni je otkrio kakav uticaj imao srpski trener na njegov život i karijeru.

"Imao sam najbolje godine u karijeri dok sam učio od njega. Tu govorimo o mnogo aspekata u igri, počevši od skoka u napadu do same završnice. On kroz karijeru nije bio najveći momak, ali je postizao dosta poena, bio je čak i najbolji strelac svojevremeno. Imao je čemu da me nauči", rekao je Luni i dodao:

"Dejan je bio sjajan trener, uvek brutalno iskren, uvek sa osmehom na licu…Stalno je bio radostan, učinio je dolazak na posao boljim i zabavnijim. Pokušavam da nastavim to da praktikujem. Trudim se da imam osmeh na licu, da oponašam ono što je on radio. Ogroman je to gubitak, on je uticao na moju sezonu i sezonu tima. Život sada mora da ide dalje, a na nama je da se trudimo da živimo na način na koji bi on to voleo".

Dejan Milojević preminuo je 17. januara u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara. Milojeviću je pozlilo tokom večere u jednom restoranu, odmah je prevezen u najbližu bolnicu gde je hitno operisan.

