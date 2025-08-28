Svi događaji
12:36

Nemci mogu da odahnu

Reprezentativac Nemačke Iskak Bonga nije ozbiljnje povređen i moći će da nastavi učešće na Eurobasketu.

12:13

Orlovi u šetnji

Uhvatili smo Gudurića, Dobrića, Jovića i Avramovića kako "kamulflirani" šetaju ulicama Rige...

Orlovi u šetnji Foto: Kurir Sport

11:30

U Riga Areni kao u noćnom klubu

U dvorani u kojoj igraju naši košarkaši dozvoljeno je konzumiranje alkohola. Opširnije o tome pročitajte u tekstu našeg izveštača iz Rige Miloša Bjelinića.

11:27

Orlovi se spremaju za Portugal

Nakon ubedljivog trijumfa nad Estonijom na startu prvenstva naša reprezentacija ima slobodan dan, a sutra je očekuje duel za Portugalom.

Evo šta je pred okršaj sa Orlovima kaže najbolji igrač portugalskog tima, centar Bostona Nemijas Keta:

11:00

Raspored mečeva

Danas su na programu prvi mečevi u grupama C i D, a najveća poslastica dana biće duel Grčke i Italije.

Grupa C

Španija - Gruzija 14.00

Kipar - Bosna i Hercegovina 17.15

Grčka - Italija 20.30

Grupa D

Island - Izrael 14.00

Francuska - Belgija 17.00

Poljska - Slovenija 20.30