EUROBASKET 2025, DRUGI DAN: Kreću okršaji u "grupi smrti", Orlovi se spremaju za Portugal!
Pratite Kurirov BLOG UŽIVO posvećen Eurobasketu 2025.
U našem blogu na jednom mestu možete pronaći najnovije informacije o našoj reprezentaciji i ostalim učesnicima turnira, rezultate, najave, vesti sa lica mesta, kao i brdo zanimljivosti - i to iz minuta u minut!
Uživajte!
Nemci mogu da odahnu
Reprezentativac Nemačke Iskak Bonga nije ozbiljnje povređen i moći će da nastavi učešće na Eurobasketu.
Orlovi u šetnji
Uhvatili smo Gudurića, Dobrića, Jovića i Avramovića kako "kamulflirani" šetaju ulicama Rige...
U Riga Areni kao u noćnom klubu
U dvorani u kojoj igraju naši košarkaši dozvoljeno je konzumiranje alkohola. Opširnije o tome pročitajte u tekstu našeg izveštača iz Rige Miloša Bjelinića.
Orlovi se spremaju za Portugal
Nakon ubedljivog trijumfa nad Estonijom na startu prvenstva naša reprezentacija ima slobodan dan, a sutra je očekuje duel za Portugalom.
Evo šta je pred okršaj sa Orlovima kaže najbolji igrač portugalskog tima, centar Bostona Nemijas Keta: