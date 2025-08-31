Sva dešavanja sa Eurobasketa možete pratiti putem lajv-bloga Kurira.
12:20
Kraj za Bogdana
Užasne vesti stigle su danas iz Rige. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože neće igrati do kraja Eurobasketa. Ozbiljan udarac za našu reprezentaciju!
