Svi događaji
Od najnovijeg
12:20

Kraj za Bogdana

Užasne vesti stigle su danas iz Rige. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zbog povrede zadnje lože neće igrati do kraja Eurobasketa. Ozbiljan udarac za našu reprezentaciju!

Ne propustiteEuroBasket 2025POTPUNI ŠOK! Bogdan Bogdanović završio učešće na Eurobasketu!
Bogdan Bogdanović

11:00

Raspored mečeva

Peti dan Eurobasketa donosi utakmice trećeg kola u grupama C i D.

Raspored mečeva, peti dan:

Grupa C

Gruzija - Grčka (14.00)

Španija - Kipar (17.15)

BIH - Italija (20.30)

Grupa D

Slovenija - Belgija (14.00)

Izrael - Francuska (17.00)

Poljska - Island