VLAHOVIĆ JE OPASNO ORUŽJE SRBIJE: Reprezentativac Brazila priznao da se plaši saigrača iz Juventusa!

Reprezentativac Brazila Danilo govorio je o prvoj utakmici na Mundijalu u Kataru na kojoj će njegov tim odmeriti snage sa Srbijom.

Danilo je posebno pohvalio svoje saigrače iz Juventusa Dušana Vlahovića i Filipa Kostića.

"Vlahović je pokazao veliki talenat, svakim danom se razvija i sve je bolji. U Kataru, on je veoma opasno oružje reprezentacije Srbije. Ofanziva Srbije je veoma neugodna za odbranu rivala, napadaju kroz dubinu, fizički su veoma dosadni. I Kostić je tu, trebalo mu je nekoliko utakmica da uđe u dinamiku Juventusa, ali ima neverovatnu snagu u nogama, udarac i centaršut koji je veoma teško odbraniti. To je nešto što treba neutralisati, ukoliko mu se ostavi prostor i vreme da uputi udarac ili centaršut može da napravi mnogo problema rivalu, a to smo mi u prvoj utakmici", iskren je Brazilac.

Utakmica između reprezentacija Srbije i Brazila na programu je u četvrtak, 24. novembra od 20 časova.

Kurir sport