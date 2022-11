JA ĆU DA PRIČAM ŠTA HOĆU, KAD GOD HOĆU! Ronaldo EKSPLODIRAO pred medijima: Ja sam od čelika, otporan sam na metke!

Reprezentativac Portugla Kristijano Ronaldo bio je je jako nervozan na konferenciji za medije u Kataru.

Iskusni as dospeo je u centar pažnje nakon eksplozivnog intervjua sa Pirsom Morganom u kom je žestoko opleo po Mančester junajtedu, saigračima, treneru Ten Hagu...

Zbog toga su novinari u Kataru imali gomilu pitanja za Portugalca pred start Mundijala, a Ronaldo nije želeo previše da priča o tome.

Odlučio je da stavi tačku na sve što se dešavalo. Poručio je da će pričati kad god želi i šta god želi.

"Nekada pišete istinu, nekada laž. Mene ne brine to šta drugi misle. Ja pričam kad ja to hoću, a svi dobro znaju ko sam i u šta verujem. Ovde me znaju od 11. godine i neće na njih uticati ono što ljudi govore i pišu o meni", poručio je Ronaldo.

Zatim se osvrnuo na stanje u reprezentaciji pred prvi meč na Mundijalu.

Atmosfera je odlična, nemamo nikakvih problema i svi smo potpuno fokusirani. Možete pomoći tako što ćete prestati da pričate o meni. Ja sam otporan na metke, skovan sam od čelika", kaže Ronaldo i dodaje:

Cristiano Ronaldo is ready for battle 🛡 pic.twitter.com/VXTFOldymd — GOAL (@goal) November 21, 2022

"Ako pitate druge igrače o Kristijanu, meni će to da smeta. Voleo bih da ih pitate o Svetskom prvenstvu i ekipi", poručio je slavni Portugalac.

Porugal prvi meč na Mundijalu igra u četvrtak 24. novembra protiv Gane. Zatim slede dueli protiv Urugvaja i Južne Koreje.

Kurir sport