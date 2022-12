NOVINAR KURIRA O UTISCIMA IZ KATARA! Opisao okolnosti i rigorozne mere: JEDAN KOLEGA SE NAŠAO NA CRVENOJ LISTI, razlog je bizaran!

Nezaborvan boravak novinara Kurira u Kataru, koji je živopisno predočio situacije koji se tiču fudbala, ali i mimo njega.

Iako reprezentativci Srbije nisu istrajali, ovo Svetsko prvenstvo je, pored najsavremenijih stadiona, nudio i čari koje su na turiste ostavile jak utisak.

Gost "Pulsa Srbije" bio je Aleksandar Radonjić, novinar sportske redakcije Kurira, koji se nedavno vratio iz Katara, pa je iz prve ruke dočarao boravak u ovoj državi.

Prvo je sabrao utiske iz Katara, rekavši da je aktuelni azijski šampion izuzetan oraganizator i domaćin, mimo neuspeha naše reprezentacije.

- Da je naša reprezentacija uradila više, utisak bi svima nama bio daleko bolji. Kad to stavimo po strani, Katar je izuzetno dobro organizovao Svetsko prvenstvo. Ovo je prvi put da se SP organizuje u jednom gradu, prosto je neverovatno da su sve doveli do savršenstva, iako je bilo previše ljudi, nekako se ne stvara gužva, sve je dovedeno pod konac. Katar se pokazao kao izuzetan domaćin - započeo je Radonjić.

Nedugo zatim, novinar Kurira je spomenuo najveće iznenađenje u dosadašnjem delu Mundijala.

- Prijatno iznenađenje je reprezentacija Maroka. Mislim da je draž Svetskog prvenstva da uvek ispliva reprezentacija, za koju niko nije očekivao da će se naći tu gde se našla. Zasluženo su bili prvi u grupi i pobedili Španiju, smatram da su Španci dosta kalkulisali oko poslednjeg kola. Nakon odličnog poluvremena, kao da su stisli kočnicu i primili 2 gola protiv Japana. Kada smo pitali španske i argentinske kolege šta se događa, oni su rekli da Špancima više odgovara drugo mesto, kako bi imali lakši žreb. Doduše, taj put im se ispostavio kao loš, Maroko ih je nadigrao u 120 minuta, a potom i u penalima - rekao je Radonjić.

Spomenuo je i specijalnu akreditaciju koju je imao, pa je opisao situacije u kojima se našao, a koje nisu bile dostupne za regularne posetioce, odnosno navijače.

- Postoji jedna Haja karta, ona je neka vrsta vize, bez nje odlazak u Katar nije moguć, takođe ona ti daje neke pogodnosti, kao što je besplatna vožnja metroom. Preko nje, kao novinari, mogli smo da uđemo u fan zonu, a u nju ne bismo mogli da uđemo sa klasičnom akreditacijom. Sa akreditacijom smo mogli da odemo u Nacionalni muzej Katara, doduše nisam našao vremena za to i zbog toga mi je jako žao, a tu mogu da se nađu izuzetne istorijske stvari, kao naprimer isečci iz prvog Kurana - rekao je novinar Kurira, pa nastavio da opisuje zanimljivosti iz Dohe:

- Moderni deo grada je upotpunjen luksuznim hotelima i sve je u žutom i belom mermeru, a iz tog dela ulaziš u manji deo grada koji je isprepletan malim arapskim radnjama u kojima možeš pronaći od igle do lokomotive.

Opisao je i ulazak u stadion, koji se čini i te kako komplikovano.

- Ulazak u stadion nije jednostavan. Prvo ti proveravaju akreditaciju, onda ulaziš kao na aerodrom, ostavljaš ranac, mobilne telefone, kaiš i prolaziš kroz skener, kao i sve te stvari. Toliko su detaljni, da nam se događalo da posle svega zatraže da se vratimo i pitaju nas šta nam je neka stvar u torbi, a ispostavi se da je to obična hemijska koju ti oni otvore. Naravno, uvek ti se izvinjavaju, predani su svom poslu, plaše se terorističkih napada zbog toga je toliki nivo predostrožnosti - rekao je novinar Kurira.

Nakon toga, opisao je situaciju u kojoj je jedan od novinara prekršio pravilo koje je uspostavila međunarodna fudbalska kuća:

- FIFA je izričito zabranila slikanje fudbalera u bilo kakvom obliku, a neke kolege su bile hrabre pa su radile to. Jedan novinar iz Švedske je krišom slikao Mesija na utakmici sa Poljskom. Ubrzo su došla 3 supervizora, okružili su ga, uzeli mu akreditaciju i rekli mu da se nalazi na crvenoj listi. Upitao sam našeg portparola šta to znači, a on mi je rekao da mu je oduzeta akreditacija. Rekao je da se radi o čoveku koji dolazi već na peto uzastopno Svetsko prvenstvo. On je izgubio sve privilegije te akreditacije, ali mu nije ugrožen boravak u Kataru, takođe je velika verovatnoća da neće više moći da prisustvuje na SP iz ugla novinara.

