STIGLI NAVIJAČI SRBIJE U MANILU Mazićemo konje Nikole Jokića, ali u Parizu!

Navijači Srbije stigli su u Manilu! Iz Beograda, Čačka, Australije, Kine... Svi se nadaju velikom rezultatu "orlova", baš kao i svaki put, grlom i dlanovima pokušaće da pomognu četi Svetilava Pešića da stignu do medalje.

Tako smo sreli i poznate face - Filipa i Božidara, koji su bili u društvu navijača iz Melburna i naravno - pili pivo. Filip Jeremić je iz Čačka, a živi u Beogradu, bio je jedan od najzapaženijih navijača Srbije u Kini na prethodnom Mundobasketu u Kini.

Proslavio se šaljivim majicama na kojima je pisalo "Pomazimo konje Nikole Jokića". nažalost, Jokića nema u Manili, ali on bar sam može da mazi svoje konje. Kako je pivo ovde na Filipinima, glasi prvo pitanje.

- Sedite da probate! - dobija nas na prvu loptu navijač Srbije iz Australije. - Bolje nego u Kini, nisam probao još loše pivo - smeška se Božidar.

Filip je na SP 2019, a i kasnije na Evrobasketu u Pragu smislio originalni fazon. Odštampao je majice sa Jokićem kako drži konja uz natpis "Pomazimo konje Nikole Jokića".

- Te majice sam imao na Svetskom prvenstvu u Kini i prošle godine na Evrobasketu. Na kraju su potpisane i prodate u humanitarne svrhe - priča Jeremić.

Jokića sada nema među "orlovima".

- Mazićemo ih u Parizu na Olimpijskim igrama. Nadajmo se da će se naši plasirati i da će on igrati. Sad treba da podržimo momke koji igraju jer oni mogu da nam donesu medalju. Za razliku od prethodnih godina, sad u ekipi imamo jednog Čačanina, što je veliki plus - dodaje on.

Kad je Aleksa oprao ruke u Moravi, ne može da promaši, šalimo se. - Samo nek promašuje protiv Zvezde, a sada ništa. Neka pogađa sve za reprezentaciju - pecka Božidar.

- Nemoj ti tako, neka protiv Zvezde ne promašuje ništa - uzvratio je navijač iz Australije.

