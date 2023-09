OSVAJAČ ZLATA U MANILI 1978. ODUŠEVLJEN ORLOVIMA! Proslavljeni jugoslovenski as poručio: Mislim da je Pešić shvatio neke stvari!

foto: Kurir

Proslavljeni jugoslovenski košarkaš i osvajač zlatne medalje na Mundobasketu u Manili 1978. godine, Peter Vilfan, izneo je svoja očekivanja pred veliko finale Svetskog prvenstva u kom će se od 14.40 sastati Srbija i Nemačka.

Vilfan je priznao da je iznenađen što će se za titulu u Manili boriti dve evropske selekcije.

"To jeste u neku ruku iznenađenje, da imamo u velikom finalu Srbiju i Nemačku. Nemačka je i kad je počelo Svetsko prvenstvo već igrala dosta dobro, a srpska reprezentacija je rasla iz utakmice u utakmicu i sada su sasvim zasluženo u finalu", rekao je Vilfan za Kurir.

Izneo je i svoja očekivanja pred veliko finale.

"Nemačka reprezentacija je jedna od boljih nemačkih selekcija koje sam ja imao priliku da gledam. Popunjeni su na svim pozicijama, pa Srbiju čeka težak zadatak. Međutim, Srbija isto ima igrače koji mogu da odgovore na isti način, dovoljno agresivno i imaju šanse da na kraju pobede".

Na pitanje čime ga je Pešić najprijatnije iznenadio, legendarni as je rekao:

"Ja bih rekao da je to onaj stari pravi Pešić. Bio sam i u Nemačkoj, prenosio sam utakmice i tamo Pešić nije bio baš uspešan. Međutim, ovo je sada prava stvar. Mislim da je i on shvatio neke stvari. On je ona stara trenerska škola... Shvatio je da neke stvari koje su nekada možda bile dobre treba malo olabaviti. Mislim da je sada našao zajednički jezik sa igračima. Ovo je sada sjajno i taktički i igrački i forma je dobra srpskih igrača, čestitke Pešiću i celoj ekipi", poručio je proslavljeni as.

Pogledajte ceo intervju sa legendom jugoslovenske košarke:

03:41 Peter Vilfan za Kurir o finalu Mundobasketa

