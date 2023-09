UŽIVO, SRBIJA - NEMAČKA: Planeta staje, Orlovi idu po SVETSKU TITULU!

Srpski košarkaši igraju finalnu utakmicu protiv Nemačke (14.40) na Svetskom prvenstvu u Manili.

- Oglasili su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger:

- Košarkašima se uoči finala US opena obratio Novak Đoković:

Legendarni Saša Obradović je govorio o finalu:

Bogdanović je vodio Srbiju do finala i u meču za zlato vodiće glavnu reč:

Uoči meča:

Orlovi su stigli do samog kraja sa 11 igrača, bez Boriše Simanića koji je posle dve teške operacije i gubitka bubrega i dalje u bolnici.

Srbija je herojski u četvrtfinalu pobedila Litvaniju, a onda i Kanadu u polufinalu. Pokazali su Bogdan Bogdanović i društvo da su tim i da imaju kvalitet da se sa SP u otadžbinu vrate sa zlatnom medaljom oko vrata.

Bogdanović je kapiten, pravi lider i najbolji košarkaš našeg tima, kandidat je za MVP titulu, a po utakmici je za 27,3 minuta u igri beležio 19,4 poena, 4,6 asistencija, 3,3 skokova i 2,3 ukradene lopte.

Nemačku na Mundobasketu predvodi Denis Šruder sa 27,9 minuta po meču, kao i 17,9 poena, 6,7 asistencija, 2 skoka i 1,4 ukradene lopte u proseku.

Na poslednjem treningu Srbije pred finale, novinarima koji izveštavaju s Mundobasketa vrlo emotivno se obratio selektor Svetislav Pešić, čovek koji je postavio temelje nemačke košarke.

- Finale igramo protiv Nemačke. Verovatno to niko nije očekivao, ali mi jesmo. To je važno. Nemačka je, uz nas, pokazala najviše na ovom prvenstvu. Nisu izgubili nijednu utakmicu, imali su perfektno prvenstvo. Ne iznenađuju me, znam tu ekipu, znam trenera, znam igrače. Imaju kontinuitet, godinama igraju zajedno, pa nas očekuje izuzetno zahtevna utakmica - rekao je Pešić i nastavio:

- Ako jedna ekipa dobije Ameriku i to od samog početka do kraja, mi to ne samo da poštujemo nego znamo da takav protivnik zahteva maksimalan pristup u pripremi za utakmicu. Biće to finale koje karakterišu dve izuzetno jake timske ekipe, s dobrom atmosferom i pobedničkim pristupom.

Svetislav Pešić zna kako Srbija treba da igra u finalu.

- Ključ je odbrana! Mi smo ekipa koja je pokazala da iz odbrane možemo da kreiramo napad i kontranapad. Mi smo ekipa koja je do sada vodeća u broju poena koje postižemo iz tranzicije. A oni su plod odbrane. Mi nemamo visinu i fiziku kao Nemci. Oni su na svim pozicijama visoki i snažni, ali imamo nešto što nas karakteriše, a to je da smo spremni da imamo kvalitet predviđanja. Znamo da čitamo situaciju, da ne govorimo o inteligenciji košarkaškoj, a to je sastavni deo ovih momaka. Inteligencija bez borbenosti i zalaganja ne pomaže.

Ono što raduje selektora je što su svi njegovi momci spremni za utakmicu.

- Poslednja utakmica, nema više. Igrači se ni do sada nisu žalili - poručio je Pešić.

