BRKIĆ SPREMAN ZA PREDSTOJEĆU SEZONU: Sve je novo, samo su ambicije stare

Takmičar AK Galax i aktuelni šampion Srbije Uroš Brkić najavio je uspehe i u sledećoj sezoni:

"Imam to zadovoljstvo da najavim ove sezone nastup sa novim automobilom, u novoj klasi i novim dizajnom. U pitanju je kao što imate prilike da vidite VW polo S2000. Priprema se, voziću ga u najsnažnijoj klasi u Srpskom šampionatu, a to je klasa do 2000ccm E1. Automobil je stigao pre nekih mesec dana iz Slovačke i još uvek nisu završeni svi detalji na automobilu ali je izložen na Beogradskom sajmu automobila kako bi domaća publika imala prilike da vidi o kakvom automobilu je reč. Kada bude završen očekuje se da će imati 270 ks i 900 kg".

Prva brdska trka održaće se u Soko Banji 29.04.2018. Prva kružna na čuvenom Mišeluku u Novom Sadu 03.06.2018. U sezoni će se održati ukupno dvanest kružnih i brdskih trka, a sezona će trajati do kraja oktobra. Imamo tu sreću da će se tokom sezone dve trke koje se boduju za Srpski šampionat bodovati se i za Centralno Evropski šampionat (CEZ) na kružnim trkama. U pitanju je čuveno Beogradsko Ušće i kružna trka u Banjaluci. Na obe trke ću se prijaviti i za cez šampionat pa ako rezultati budu zadovoljavajući nastavićemo sa CEZ kampanjom na još nekoj trci u regionu kako bi smo i tamo ostvarili zapažen rezultat. Osim rezultata u Srpskom šampionatu kao što mnogi od vas znaju osvajač sam vicešampionske titule za 2015. godinu u Evropskom CEZ šampionatu i bio sam šampion u Češkom ESET V4 kupu te godine. Tako da bih želeo da mi se ove godine ukaže prilika da napravim sličan rezultat i u tom Evropskom šampionatu", rekao je Brkić.

foto: promo

Na konferenciji su govorili i generalna direktorka rafinerije nafte Beograd (RNB) koja je generalni pokrovitelj auto kluba Galax, gospođa Ljiljana Žugić i direktor prodaje i marketinga gospodin Danko Pavlović.

"RNB sa svojim brendom Galax već decenijama podržava auto sport. Osim što se timski pojavljujemo na sajmovima i auto trkama, od privatizacije pre dve godine, RNB stručni tim razvio je 24 nova proizvoda, uglavnom čistu sintetiku. Sirovine najvišeg kvaliteta nabavljamo iz inostranstva, kako bismo pratili korak sa najmodernijim svetskim tehnologijama i ekološkim standardima.

Posebno smo razvili ulja koja zadovoljavaju potrebe trkačkih automobila. Posedujemo apruvele svetskih proizvodjača motora, kao što su Mercedes, MAN, VW, Volvo.... Direktono smo dokazani u auto sportu kroz rezultate postignute na auto trkama, jer takmičari našeg kluba u kontinuitetu koriste Galax motorna ulja Racing SAE 10W 40", izjavila je Ljiljana Žugić.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: promo)

Kurir

Autor: Kurir