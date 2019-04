MEMORIJAL IŠTVAN POLJONAC: Od petka do nedelje biće održan Međunarodni turnir u streljaštvu

Turnir, na kome će se učesnici nadmetati standardnim vazdušnim oružjem, organizuju Streljački klub Akademac i Vojna Akademija u znak sećanja na potpukovnika Ištvana Poljanca (1967 – 2013), dugogodišnjeg trenera i predsednika Akademca, kluba koji je pre dve godine obeležio 60 godina od osnivanja.

Prijavljen je 291 takmičar, a sem strelaca iz Srbije učestvovaće gosti iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Mađarske.

Publika će imati priliku da vidi većinu srpskih reprezentativaca. Za medalje će se između ostalih boriti skoro svi članovi srpskog seniorskog nacionalnog tima koji je nedavno na uspehom učestvovao na Evropskom prvenstvu u Osijeku: Zorana Arunović, Damir Mikec, Dimitrije Grgić, Jasmina Milovanović, Duško Petrov (pištolj), Andrea Arsović, Milenko Sebić i Marija Malić (puška).

Miting počinje u petak 12. aprila, takmičenjem mikseva vazdušnom puškom i pištoljem. U subotu su pojedinačna nadmetanja u seniorskoj i juniorskoj kategoriji, a u nedelju pojedinačna takmičenja u apsolutnoj konkurenciji.

Turnir je ustanovljen 2015. godine. Prva tri takmičenja održana su u streljani Akademca, a 2018. miting je dobio i međunarodni karakter i „preselio“ se u atletsku halu.

Ove godine prvi put u okviru Memorijala „Ištvan Poljanac“ biće organizovano i takmičenje u target sprintu, novoj streljačkoj disciplini (kombinacija trčanja i gađanja vazdušnom puškom). Nikad do sada nadmetanje u tagret sprintu u Srbiji nije održano u zatvorenom prostoru. Strelci-trkači će u subotu na borilište izaći po završetku programa finala u klasičnim streljačkim disciplinama (od 17.10 do 19.30), a u nedelju između kvalifikacija i finala (od 13.50 do 15.10).

Svečano otvaranje mitinga, kome će prisustvovati predstavnici Streljačkog saveza Srbije, Ministarstva odbrane, Vojne Akademije, zakazano je za subotu u 12 časova.

Raspored finala Petak (12.april)

18.40: Pištolj mešoviti parovi

19.20: Puška mešoviti parovi Subota (13.april)

14.30: Pištolj muškarci

15.15: Pištolj žene

16.00: Puška muškarci

16.45: Puška žene Nedelja (14.april)

15.30: Pištolj muškarci

16.15: Pištolj žene

17.00: Puška muškarci

17.45: Puška žene

kurir.rs / kurir sport

Kurir