STEFANINA GODINA IZ SNOVA: Veljkovićeva postala prvakinja Evrope! Sa Novarom osvojila Ligu šampiona

Srednji bloker svetskog i evropskog šampiona, srebrne reprezetacije sa OI u Riju, Veljkovićeva je sa italijanskim klubom Igor Gorgonzola iz Novare osvojila Ligu šampiona. U finalu, odigranom u Berlinu, savladan je još jedan italijanski tim Koneljano 3:1 (25:18, 25:17, 14:25, 25:22).

Briljantna partija tima Igor Gorgonzola i naše Stefane i prvi trofej najelitnijeg klupskog takmičenja kako za nasu proslavljenu reprezentativku tako i klub iz Novare.

"Definitvno godina iz snova kako za mene tako i sam klub. Pre tri meseca osvojile smo Kup Italije, sada je u za nas finalu snova u naše ruke stigao i trofej Lige šampiona, san svakog igrača. Verovale smo u sebe, znale smo da mozemo otići i taj korak dalje i doći do velikog slavlja, do istorije. Vredno smo radile, bile maksimalno fokusirane na zadatak koji je bio ispred nas i svaki plan koji smo skovale zajedno sa trenerom realizovale, jednostavno bile smo rešene da osvojimo titulu što je i dovelo do željenog rezultata. Zaista našoj sreći sada nema kraja. Čestitam svim koleginicama, treneru, svim članovima kluba koji su svaki dan uz nas, koji čine sve da mi budemo maksimalno spremne za bitke na terenu", kaže Veljkovićeva odmah nakon trijumfa u Berlinu.

foto: CEV

Veljkovićeva je jedina Srpkinja koja je u 2019. osvojila i Kup Italije i Ligu šampiona.

"Prethodne tri godine osvajala sam klupske trofeje u Poljskoj gde mi je zaista sve bilo fantastično, ali imala sam želju da se vratim u Novaru jer sam verovala da u Italiji nisam sve rekla na terenu, da je ostalo nesto nedorečeno. Ispostavilo se da je povratak na Apeninsko poluostrvo bio pun pogodak za mene, u ovoj povratničkoj sezoni doživela sam nešto što nisam za celu karijeru".

foto: Ana Paunković

Klupski uspesi za Stefanu mogu biti novi vetar u leđa kada su i reprezentativna takmičenja u pitanju.

"Svakako da će mi sve što sam ove godine doživela sa Novarom dati novu snagu, samopuzdanje i energiju za sve ono što nam sledi kada je reprezentacija u pitanju, pre svega odbrana evropskog trona koja nas ćeka u avgustu i septembru ove godine. Već od 21. do 23. maja u Beogradu počinjemo Ligu nacija. Verujem da nas očekuje novo takmičenje iz snova i novi doček na terasi u Beogradu", zaključila je Veljkovićeva.

(Kurir.rs/Kurir sport)

Kurir