KRAJ POSLE TOKIJA: Osvajačica PRVOG olimpijskog zlata za Srbiju se povlači (VIDEO)

Tekvondo šampionka trenira i u doba pandemije korona virusa.

"Trudim se da održavam formu koliko mogu u kući. Napravila sam malu teretanu na terasi, sa tekvondo rekvizitima. To mi je najlepši deo dana, kada odradim trening i malo pobegnem od svih vesti i dešavanja. Udahnem svež vazuh i maksimalno se posvetim zadatku. Treneri svakodnevno šalju šta treba da se uradi i kada, tako da ne odstupam od svoje dosadašnje rutine i to mi prija", kaže Milica.

Kako ste primili vest da Olimpijske igre neće biti održane ove godine?

"Kako je napredovalo širenje cele ove situacije bila sam svesna da je to jedna od opcija. Znam da je doneta prava odluka u ovom momentu. Zdravlje je na prvom mestu i ne treba ga ugroziti ni po koju cenu. Ali znajući sve to teško mi je pala odluka. Ove godine je trebalo da završim karijeru posle Olimpijskih Igara. Sada se sve pomera, i još mi treba vremena da procesuiram ove događaje"

Koliko pomeranje utiče na vašu karijeru u ovom trenutku?

"Ne mogu da kažem da sam izgubila nešto. OI su samo odložene za godinu dana, a samim tim je pomeren kraj moje karijere. Trudim se da izvlačim najbolje iz ove situacije i da radim na sebi što više u ovim momentima"

Da li su se desile neke dobre stvari u celoj priči?

"Jesu, najbitnije od svega je da je moja porodica zdrava, verenik i ljudi koje volim. Ova situacija će proći, stvari će se vratiti na staro, ali ono što me uvek čini srećnom jeste da su oni dobro i da se čuvaju"

U ovoj sezoni ste osvojili drugo mesto na prestižnom President kupu, jednom od najjačih turnira na svetu, dok ste na US openu došli do zlata. Kakav je plan do kraja godine?

"Jedan deo sezone je prošao dobro, trebali smo da odradimo jos tri turnira i da se spremimo za Evropsko prvenstvo u Zagrebu u maju i nakon toga za Tokio. Za sada ne znamo šta će biti i kada, nerealno je pričati o turnirima jer ne znamo ni kada će se karantin završiti i kada će početi sve normalno da funkcioniše"

Da li će biti jednostavno uklopiti OI u kalendar za sledeću godinu? Kako ćete se spremati za narednu godinu?

"Svakako da su OI prioritet sledeće godine, ali mi i pored toga imamo Svetsko prvenstvo koje je trebalo da se održi u Kini. Napravićemo sastanak stručnog tima, jednostavno da vidimo odakle počinjemo, koja je trenutna forma i koji je naš cilj. Na meni je sve da pratim, kako trenera Dragana Jovića, tako i kondicionog trenera, psihologa i nutricionistu i da se posvetim maksimalno pripremama što i jedva čekam"

Da li ste na vezi sa drugarima iz kluba ili sa drugim olimpijcima? Kako oni doživljavaju sve ovo što se dešava.

"Jesam, iskreno svima je izolacija malo čudna. Navikli smo na drugačiji život, pun treninga, aktivnosti i putovanja. Ali isto tako smo naučili da se prilagodimo svakoj situaciji i svakom izazovu. I jednostavno da iskoristimo najbolje što možemo u ovom momentu, a to je da napredujemo u stvarima za koje inače nismo imali toliko vremena i da se posvetim sebi"

Koju ste pouku izvukli iz svega, nešto što biste mogli da podelite sa drugim sportistima?

"Sportski život je dosta "brz". Konstantno su tu treninzi, takmičenja novi izazovi i ciljevi. Nemaš puno vremena da obraćaš pažnju na stvari van sporta, da razmišljaš i na neki način procesuiraš sve što ti se dešava, da li je to poraz, pobeda, ili nešto iz privatnog života. Nego uvek nastavljaš da radiš, ideš dalje, i spremaš se za novi izazov koji si zacrtao. Ovo što se dešava me je malo da kažem resetovalo. Pomoglo mi je da budem jos zahvalnija na stvarima koje imam i koje sam doživela, da raspoznam prioritete u životu i radim na sebi i vidim gde sam napredovala, a gde nazadovala i šta želim da postignem"

Kurir sport

Kurir