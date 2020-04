VANJA UDOVIČIĆ: Kad se sport vrati, bar do septembra, bez publike na utakmicama!

Udovičić ističe da su ljudi iz ministarstva i on lično u svakodnevnom kontaktu sa sportistima i da čine sve da im olakšaju izolaciju i treninge u kućnim uslovima.

"Slušajući savete eksperata, domaćih i SZO, stav je da se do kraja godine sportska takmičenja nastave bez prisustva publike, okolnosti se menjaju iz dana u dan, ali ne možemo sa sigurnošću tvrditi da će to biti do kraja godine, ali sam siguran da će bar do septembra, odnosno da će kraj sezone 19/20 biti bez publike", ističe Udovičić.

Kako navodi, najteže je što su sportisti, koji su navikli na velike fizičke aktivnosti, na šest sati dnevno jako teškog rada, sada svedeni na dva sata treninga.

"Posebno je sada važan rad na psihičkoj pripremi. Nije lako kada znate da su vam takmičenja otkazana, da ste se spremali četiri godine za OI ili kvalifikacije, da je to odloženo, plus pitanja ugovora jer se sponzori povlače. Jako je teško ostati na vrhunskom nivou i biti profesionalan do samog kraja, tu nam je želja da u saradnji sa njima, sa psiholozima, nutricionistima. trenerima, kroz iskustva drugih, pomognemo i omogućimo da ovaj period prođe što bezbolnije".

Udovičić kaže da je dogovor sa granskim savezima da svako pošalje plan igre od 1. juna, kako svaka organizacija vidi završetak prvenstava i da svi zajedno budu spremni za dan nakon završetka ove pošasti:

"Najveći problem su nam regulative međunarodnih organizacija, svaka se opredeljuje za svoju, već imamo primere različitog postupanja i pokušavamo da nađemo rešenje. Dobra stvar je da prvi put neke stvari možemo da predvidimo ili vidimo iskustva drugih zemalja koej su ranije zahvaćene pandemijom".

On je apelovao na sportiste, klubove, organizacije, da ne žure jer je zdravlje svih nas najbitnije, bez obzira koliko svi jedva čekaju povratak na teren.

"Bitno je da sačekamo eksperete, najbezbedniji trenutak, da ne srljamo. Biće vremena za sve i da se ponovo na velikim takmičenjima čuje "Bože pravde".

Udovičić je dodao da sistem sporta funkcioniše i da je posebno ponosan što nijedna plata nije smanjena, niti je uručen ijedan otkaz.

"Isplatili smo 25 odsto ukupnih sredstava, savezi mogu neometano da rade i ispunjavaju sve obaveze koje su došle u prvom kvartalu", zaključio je Udovičić.

