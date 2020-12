ČOVEK KOJI JE URADIO NEMOGUĆE - POBEDIO KLADIONICE I POSTAO MILIJARDER Počeo kao čistač u Meku, pa dobio tiket od 16.000.000

Amerikanac Bil Benter je verovatno jedini milijarder na svetu koji je svoje nezamislivo bogatstvo stekao klađenjem. Ovaj genije je uspeo da pobedi sistem! Napravio je algoritam koji predviđa ishod konjskih trka i postao najpoznatiji kladioničar u istoriji.

Svoje ogrmno matematičko znanje iskoristio je da se obogati klađenjem.

Benter je većinu svojih 20-ih i 30-ih godina radio na kompjuterskom sistemu koji bi trebao da mu predvidi ishod trke. Napravio je sistem uzimajući u obzir i javno dostupne opklade za klađenje koje je objavljivao "Džokej Klub" gde su se održavale trke pa je, kako je priznao novinaru, samo u jednoj godini uspeo da zaradi oko 3 miliona dolara.

Uz partnera koji mu je pomogao da napravi kod, koji je uzimao u obzir više od 120 varijabli po konju, njih dvojica su osvojili najveći džekpot u svom životu. Preko svog algoritma uspeli su da pogode Tripl Trio.

Za one koji ne znaju mnogo o klađenju, to je način klađenja u kom igrač mora da pogodi prva tri konja, u bilo kom redosledu, u tri različite trke. A ako niko ne pobedi, novac prelazi na sledeću trku. U konkretnom slučaju bilo je reč o više od 10 miliona mogućih kombinacija, a Benter i njegov partner uspeli su da urade nemoguće.

Prilično dobro za nekoga ko je pre ulaska u ovaj "posao" pisao prijave za radno mesto higijeničara u Mekdonaldsu.

Benter se za trke konja zainteresovao kad je pročitao naučni rad o tome kako pobediti kladionice. Odlučio je da se maksimalno posveti tome. Radio je na sistemu koji će pobediti kladionice i konstantno ga usavršavao.

Njegov uspeh bio je vrtoglav, za šest godina uspeo je da zaradi 50 miliona dolara. Naravno, morao je da bude jako oprezan. Znao je da ako uloži ogromnu svotu novca na konja, to bi mi lažno umanjilo kvotu, tako da se možda ostali ne bi kladili na njega. Zbog toga je imao ceo tim koji bi uplaćivali manje sume na konja, da ne bi skrenuli pažnju na sebe. Naravno, to je radilo, a on je uvek bio profesionalac i nikada nije proslavljao svoje ogromne dobitke.

Početkom novembra 2001. godine Benter je pobedio kladionice. Pao je čuveni Tripl trio. Njegov dobitak bio je više od 16.000.000 dolara!

Međutim, Benter nije želeo da podigne taj novac, jer to "ne bi bilo fer i sportski". Hteo je samo da im dokaže da njegov model savršeno radi. Napisao je pismo vlasnicima kladionice u kom je naveo da ima pobednički tiket, ali ne želi da ga unovči.

Ubrzo nakon toga se povukao. Osnovao je svoju dobrotvornu fondaciju, filantrop je i radi kao gost-predavač povremeno.

