NADVISILI SPORTSKOG IDOLA! Vasović: Trofej Regionalne lige ogroman uspeh, titula i dalje glavni cilj

"Ovaj trofej nam znači mnogo u svakom pogledu. Osvajanje Jadranske lige je bio deo našeg dugoročnog plana i možda se desilo malo brže nego što je očekivano. Ipak, daleko od toga da nismo verovali da možemo do pehara. Da nije tako, ne bismo ga ni osvojili", rekao je Vasović, prenosi klub.

"Cele sezone pokazujemo da vredimo mnogo i da možemo da se borimo sa najboljim timovima sveta i ovo je samo nagrada za sve ono što smo radili", dodao je on.

Radnički je u u finalu Regionalne lige u Zagrebu pobedio ekipu Juga sa 14:12 i tako postao prvi srpski klub koji je osvojio trofej u tom takmičenju.

"Regionalna liga je među najjačim takmičenjima u Evropi. Ima jakih klubova i u drugim ligama, ali ne u ovolikom broju na jednom mestu. Osvajanje jednog takvog takmičenja je potvrda izuzetnog rada kluba u prethodnim godinama i dokaz kvaliteta", rekao je Vasović.

Po njegovim rečima, činjenica da je Radnički prvi srpski klub kome je to pošlo za rukom dovoljno govori.

"Ostaće zapisano u istoriji da je Radnički iz Kragujevca, mladi klub koji nema tradiciju Partizana i ostalih srpskih ekipa, prvi podigao ovaj trofej", dodao je Vasović.

U polufinalu Radnički je u subotu savladao domaćina turnira ekipu Mladosti nakon boljeg izvodjenja peteraca (14:13).

"Pobediti u dva dana dva takva giganta kao što su Mladost i Jug, i to u sred Zagreba, jako je teško. Slobodno mogu da kažem, bez ikakvog stida, da je Jug naš idol i model kako Radnički treba da izgleda i za nekih 90 godina, jer je to velikan koji će uskoro proslaviti 100. rođendan, a fantastično je organizovan na svim nivoima", rekao je on.

Pre finalnog turnira Jadranske lige, Kragujevčani su eliminsani u četvrtfinalu Kupa Evrope od madjarskog Solnoka, nakon što su u provm meču na svom bazenu poraženi 12:14, a u revanšu odigrali nerešeno 10:10.

Prevagnula je, kako je rekao Vasović, psihička, fizička i taktička sprema i želja samog tima.

"Mislim da je na pola puta između Solnoka i Zagreba ekipa shvatila koliko može i vredi, što im mi stalno govorimo. Očigledno da je za sve potrebno vreme, jer je naša ekipa jako mlada, sa prosekom od oko 22 godine. Ali, funkcioniše dobro u odlično sređenom klubu i ima sve uslove da napreduje. Imamo budućnost i to je nešto na čemu baziramo optimizam", ocenio je Vasović.

Vasović je dodao da je njegovom timu i dalje imperativ osvajanje domaćeg prvenstva.

"Sam trofej Jadranske lige je ogroman uspeh i vredniji je od domaće titule, ali nama je osvajanje srpskog šampionata od početka sezone imperativ i tu se ništa nije promenilo. Nema opuštanja. Superliga je ove sezone znatno kvalitetnija, ali je i to bio jedan od razloga što smo ovoliko napredovali", rekao je on.

Vasović je dodao i da zasluge za ovaj uspeh snosi i ceo srpski vaterpolo, a najviše Vaterpolo savez Srbije i ostali klubovi.

"Sazrevali smo kroz jake utakmice u domaćem šampionatu, pa zasluge za naš uspeh snosi i ceo srpski vaterpolo, u prvom redu Savez i ostali superligaški klubovi. Država, Grad Kragujevac i VSS obezbedili su nam uslove za normalno funkcionisanje. To nisu astronomske cifre

Beta

Kurir