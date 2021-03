SOMBOR NADJAČAO LOZNICU: Radnički bolji od Partizana! FOTO

Oba kluba ambiciozno su ušla u Ligu, koja se organizuje pod pokroviteljstvom MTS i države Srbije.Na startu Superlige BSS zabeležili su pobede, dok je njihov međusobni okršaj u “gradu zelenila” na kraju pripao domaćinu 14:8 za veliko slavlje kluba kojeg ambiciozno predvodi trener Stojan Knežević.

Gosti iz Loznice pružili su sjajan otpor iako u svojim redovima imaju najmlađi tim u čitavom regionu, kada su seniorska takmičenja u pitanju. Godine sa sobom nose iskustvo i samopouzdanje, dok je mladost bogata i nepoznanicom u kojem trenutku će lansirati eksploziju energije kojom će srušiti svaku prepreku.

Boks iako uvek rezultatski nepredvidiv, ne servira tako često partiju u kojoj mladost ruši višegodišnju praksu, ali upravo taj momenat mogli smo da vidimo u duelu Sombora i Rokice.

Mlada nada lozničkog i srpskog boksa, 17-godišnji Rastko Simić erupcijom energije, talenta, snage izdominirao je u susretu sa iskusnim borcem, naturalizovanim Kubancem Bisetom, koji dugo godina nastupa u seniorskoj konkurenciji. Mladi tim Rokice koji predvodi poznati trenerski tandem Dragan Vasiljević Durunga i Nenad Vasiljević sastavljen isključivo od boksera iz Loznice i okoline već sad nam je iznedrio borca koji ima talenat i “žicu” da postane veliko ime naše i svetske boks scene.

Meč koji je direktno prenošen na Arena fight u čuvenoj hali Mostonga posmatrao je i gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, koji je posebno bio zadovoljan pobedama domaćih boraca Ametovića i Moje.

BK Sombor – BK Rokica Loznica 14:8 ( juniori: do 60 kg Boris Dovedan – Sead Ikanović 0:2, do 75 kg Meka Ajdinović (Sombor) 2:0 bez rivala i borbe, seniori: do 54 kg Omer Ametović – Mile Jovanović 2:0, do 57 kg Rade Joksimović – Darko Đukanović 0:2, do 60 kg Sejdi Nazif – Indir Vračić 2:0, do 64 kg Moja Joangel – Edin Suljić 2:0, do 69 kg Antonio Biset – Rastko Simić 0:2, do 75 kg Vladimir Gubaš – Aleksandar Šerifović 0:2, do 81 kg Miloš Janković – Stefan Lekić 2:0, do 91 kg Mađi Jababu (Sombor) 2:0 bez rivala i borbe, +91 kg Vladan Babić (Sombor) 2:0 bez rivala i borbe

U Beogradu smo gledali sudar crnobelih i Krstaša. Hala u Humskoj prštala je od udaraca glavnih aktera oba tima i sjajnih borbi u kome je za branilac titule Radnički Beograd stigao do pobede nad domaćinom BK Partizan rezultatom 14:8.

Nijanse su odlučivale pobednika ovog susreta u kome se borci ni jednog trenutka nisu štedeli za trijumf svoje ekipe, sa jedne strane predvođeni našim bivšim šampionom u profi vodama u superteškoj kategoriji Manetom Marčetom, sa druge živom legendom Krstaša Milivojem Bašićem.

Meč u Humskoj pratila su i dva kubanska trenera koji su prošle nedelje stigli u Srbiju gde će ove godine raditi sa našim klubovima i držati trenerske seminare.

TV Arena Fight prenosila je duele sa četiri kamere i ljubitelji boksa u celom regionu zaista su uživali u plemenitoj veštini. Sa TV Arene najavljuju i spektakularne prenose Regionalne lige u boksu koja uskoro treba da doživi premijeru.

Mečevi su održani uz poštovanje svih epidemioloških mera koje propisuje Vlada Republike Srbije.

