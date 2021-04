IVANA ŠPANOVIĆ ŽELI SAMO OLIMPIJSKO ZLATO: Sve ću učiniti za ostvarenje sna, biće to VRHUNAC 20 GODINA RADA! VIDEO

U onlajn druženju sa srpskim novinarima najbolja srpska atletičarka otkriva kako teku pripreme u "misiji Tokio", kakvo je stanje sa povredom zbog koje propustila Evropsko prvenstvo i još mnogo zanimlljivih detalja iz života i karijere.

- Oduvek imam realne ambicije i ostvareni rezultati to govore. Ne takmičim se samo da bih se takmičila, bitno je znati za šta si spreman i gde ti je mesto. Dok god budem zdrava i sposobna da budem na nivou za medalju biću tu. Tokio jeste nešto što bi trebalo da bude vrhunac 20 godina rada, znanja i isksutva. Kako mog tako i Gorana Obradovića kao trenera.

foto: Printscreen

Pred tobom su dva velika izazova, pored Tokija, tu je i Svetsko prvenstvo u Beogradu sledeće godine. Praviš li ciljeve i planove i za to drugo takmičenje?

- Beograd je tema sam za sebe, želja je da se problizim što vise svetskom dvoranskom rekordu. Ali idemo jednu po jednu etapu, kao i uvek dosad.

Da li razimšljaš o tome da u Beogradu završiš sa takimčenjima?

- Ne pričam koje će mi takmičenje biti zvanično poslednje jer ne znam koje će biti. Biće to kad budem mislila da sam dostigla maksimum i kada sama sa sobom raščistim da li treba završavati. Nezavisno od svega Olimpijsko zlato je velika želja i ambicija i učiniću sve sto mogu da je oživim.

foto: Printscreen

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo propustila si zbog povrede. Kako si sada i da li ti je žao što nisi bila deo tog takmičenja?

- Oporavila sam se, kako bi doktor rekao "bila je mala šteta, ali pogresan tajming". Da se desilo malo ranije oporavila bih se i za EP. Naravno da mi je žao sto nisam imala priliku da dodjem do četvrtog uzastopnog zlata i da budem prva u istoriji koja je to vezala. S druge strane od 2013. nisam imala pauzu i sada, iz ove perspektive, vidim da mi je bila preko potrebna. Prvenstveno sam se odmorila, prijalo mi je to vreme van takmičenja i van staze. Nivo na kom sam sada je nivo na kom treba da budem pred veliko takmičenje.

Kako uspevaš da se motivišeš da i dalje radiš maksimalno posvećeno?

- Sve ono što radim svakog dana posvećeno je tome da na takmičenju budem najspremnija. Mislim da nisam dosegla svoje limite i zbog toga sam i dalje u sportu.

foto: Beta AP

Najlepši i najružniji trenutak u karijeri?

- Jedno od najlepših sećanja je Beograd zbog svega što se dešavalo, a onda i prva olimpijska medalja u Rio de Žaneiru. S druge strane tu je London gde zbog otga što mi se otkačio broj sa leđa nisam postala svetska prvakinja. Skok koji ću pamtiti ceo život je apsolutno onaj sa EP u Areni, a onda i ono ludilo na Terazijama. To je bila potvrda koliko sam uživala u atmosferi i podršci u svojoj kući.

Dolaze neke nove snage u skoku udalj, gde vidiš sebe u odnosu na tu mlađu generaciju?

- Nisam tako matora, majku mu (smeh). Mislim da godine kao godine jesu samo nešto sto može da se iskoristi. One su potvrda sazrevanja i iiskustva, sve se mora proći, doživeti i preživeti kako bi se kontrolisala situacija na svakom takmičenju u svakom momentu. Sa svojih 30 sve se manje plašim takmičenja.

Ivana Španović i njen tim imaju običaj da se klade (progonziraju) buduća ostvarenja, pa je logično da se priča i o tome koja će daljina biti potrebna za zlatnu medalju u Tokiju.

- Nekako smo podeljeni u dve grupe, jedna je trenerova, druga moja, a fizioterapeut je neka karika između nas. Po njemu znam da li sam na nivou na kom mislim da jesam. Neke naše prognoze za Tokio su da će za zlato biti potreban skok oko 7,10 do 7,15 metara.

foto: Printskrin

Ivana Španović ima gotovo pola miliona pratilaca na Instagramu, ali nije od onih koji se mnogo posvećuju tom segmentu života.

- Nisam zavisnik od društvenih mreža. Moj pi-ar Biljana i verenik Marko znaju koliko borbe vodimo o tome da se nešto postavi. Mislim da je to velika laž, lažno predstavljanje, to su stvari koje nisu realne i nisam pristalica svega toga. Sve objavljujem zbog dece koja me prate, želim da im potvrdim da nijedan san nije nerealan, ako se radi na pravi način i pravim alatima. Tu sam za decu oni su razlog što sam na društvenim mrežama.

Ovo čeka Ivanu Atletski miting u Kalamati, Grčka, 22. maj Dijamantska Liga, Rim, Italija, 4. jun Ekipno prvenstvo Evrope (reprezentacija), Limasol, Kipar, 19 - 20. jun Dijamantska Liga, Oslo, Norveška, 1. jul Dijamantska Liga, Štokholm, Švedska, 4. jul Olimpijske Igre, Kvalifikacije, Tokio, 1. avgust Olimpijske igre, Finale, Tokio, 3. avgust