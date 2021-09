VELIKA ISPOVEST SUPRUGE ŠUMAHERA! Novinari ostali zatečeni onim što je rekla Korina o Mihaelu: Drugačiji je... VIDEO

Ljubitelji sporta, a pogotovo oni kojima je Mihael Šumaher omiljen, sa nestrpljenjem iščekuju dokumentarni film o životu legendarnog nemačkog vozača Formule 1.

Film jednostavnog naslova "Šumaher" treba u sredu da ugleda svetlost dana.

Legendarni Nemac već osam godina vodi tešku borbu sa posledicama pada tokom skijanja u Alpima. Šumaher je povredio glavu tog 29. decembra 2013. godine, ali do danas nema pravih informacija o njegovom stanju.

Zato mnogi očekuju informacije o njegovom stanju u filmu. Novinari francuskog portala "Gala" imali su priliku da pogledaju film pre premijere i otkrili su šta je o Mihaelu rekla supruga Korina (52).

"Nikad nisam krivila Boga za to što se dogodilo. To je bila nesreća, moglo se dogoditi svakome. Dogodilo se nama i to je najgora stvar koja nam se mogla dogoditi. Užasno je stalno se pitati: zašto se to događa Mihaelu, zašto nama, zašto ovako? Ali ipak, događa se i drugim ljudima..."

Ono što je sigurno jeste da da bi Mihael teško preživeo bez pomoći Korine svih ovih godina borbe za život.

"Svima nedostaje Mihael, ali on je to. Drugačiji je, ali je tu. I mislim da nam to daje snagu. Što god da se dogodi, učinit ću sve što mogu... Život ide dalje. Mihael nas je uvek štitio i sad mi štitimo Mihaela", rekla je Korina.

O njenoj brizi za Mihaela nedavno je govorio Žan Tod, koji dva puta mesečno posećuje porodicu Šumaher.

"Ona je predivna žena koja vodi porodicu. Nije ovo očekivala, dogodilo se iznenada i nije imala izbora. Ali dobro se nosi sa svime, verujem joj i ona veruje meni", rekao je.

Dokumentarac će od srede biti dostupan korisnicima Netflixa.

