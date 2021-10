CRNOGORAC ODBIO VAKCINU IZGUBIO POSAO I ŠEST MILIONA DOLARA! Slučaj sa koledža trese Ameriku

Nik Rolović američki NFL trener crnogorskog porekla, doneo je odluku da se ne vakciniše protiv koronavirusa, čime je ostao bez posla. On bi, po istom ugovoru sa koledž timom Vašington stejt Kuguarsa, u slučaju otkaza trebalo da dobije novac u visini 60 odsto ugovora što je oko šest miliona dolara, ali klub odbija da mu to isplati, jer smatra da je trener sam kriv za prekid saradnje koja je trebalo da traje do 2025. godine.