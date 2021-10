BRAVO: Velika pobeda srpskog kapitena superteškaša Babića na SP u Beogradu!

Nastavlja se srpski niz pobeda na Svetkom prvenstvu u olimpijskom boksu 2021. koje se održava pod svodovima beogradske Arene od 24. oktobra do 6. novembra.

Novi trijumf za Srbiju upisao je u fantastičnom meču kapiten naše reprezentacije superteškaš Vladan Babić u sudaru sa Kameruncem i šampionom Afrike Maksima Jegnonga u kategoriji +92 kg. Nakon velike borbe kroz koju je hrabro išao nošen navijanjem domaće publike Babić je stigao do trijumfa rezultatom 3:2.

Kapiten Babić je imao ogromnu podršku i od legendi jugoslovenskog boksa koje je predvodio najtrofejniji živi bokser Srbije Mirko Puzović, legende svetskog boksa Roja Džonsa juniora, ministra MUP-a Republike Srbije Aleksandra Vulina i njegovog pomoćnika Vladimira Ilića, predsednika BSS Nenada Borovčanina i drugih.

“Bio je težak meč, prvi meč uvek je najteži u turniru, samo sa se zakotrlja pa onda sve ide lakše. Težak protivnik, ni malo naivan, iz Kameruna i prvak Afrike, došao pre 2 meseca sa Olimpijskih igara, nije to mala stvar. Ali nošen publikom i dobrom taktikom od strane trenera, dobrom fizičkom pripremom mislim da sam izgurao ovaj meč lepo i da je bila čista pobeda. Sledeći protivnik je Azerbejdžanac, poznajemo se od ranije, ali ne bi nešto puno o tome, tu su treneri da prave taktike i strategije kako i šta pa ćemo videti” – rekao je nakon meča kapiten selekcije Srbije Babić.

U prvoj sesiji od 13 časova treći meč boksovao je srpski reprezentativac Veljko Gligorić u kategoriji do 57 kg protiv Kirgistanca protiv Esenbek Akilbeka, ali je nakon velike borbe izgubio ovaj meč.

U petak 29. oktobra u ring Arene izaće će u ring i Srbiju predstavljati Tamir Galanov u kategoriji do 54 kg protiv Uzbekistanca Šakobidina Zoirova u okviru prvog kola takmičenja. Drugo kolo za Srbiju u petak startuje mečom Sadama Magomedova (92 kg) protiv Brazilca Abnera Teiksere Da Silve koji će na scenu u okviru prve sesije koja počinje u 13 časova, a njegov meč na programu je pod brojem osam. U drugoj sesiji od 18 časova kao peti meč po redu nastupiće naša mlada zvezda Semiz Aličić u kategoriji do 60 kg protiv predstavnika Laosa Valtera Upatana. Poslednji meč sutrašnjeg dana boksovaće srpski reprezentativac Džejlan Toskić u kategoriji do 71 kg protiv ruskog boksera Vadima Musaeva.

Kurir sport