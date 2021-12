VUJASINOVIĆ ŽALI ZA POBEDOM: Nažalost, poslednji minut i po je morao na drugi način da se odigra

Vaterpolisti Novog Beograda upisali su prvi remi u Ligi šampiona, pošto su u utorak uveče odigrali nerešeno sa Brešom 11:11 u meču petog kola grupne faze Lige šampiona.

Novobeograđani su sa aktuelnim šampionom Italije, koji ove sezone još ne zna za poraz u elitnom takmičenju, odigrali spektakularan meč pun preokreta i uzbuđenja, koji je opravdao epitet derbija.

Trener Novobeograđana Vladimir Vujasinović istakao je da je publika mogla da uživa u dobrom vaterpolu, kao i da je vidljiv napredak njegove ekipe.

- Znali smo da Breša igra čvrst i tvrd vaterpolo. Svim protivnicima je jako teško sa njima, pogotovo u napadu i takva je utakmica i bila. Počeli smo dobro, zatim igrali malo lošije, a onda opet odigrali deo utakmice izuzetno. Breša je uspela da se vrati na kraju, a mi smo izgubili dva gola prednosti na minut i po pre kraja meča – rekao je Vujasinović i potom dodao:

- Čestitam Breši na dobroj igri, mislim da smo i mi pokazali određene kvalitete. Nažalost, poslednji minut i po je morao na drugi način da se odigra. Ali, možda i nije tako loše što se sve ovo dogodilo. Ovim putem samo možemo da sazremo kao tim i da ovakve situacije u budućnosti na kraju rešimo kako treba. Idemo dalje, pokazali smo određeni napredak. Usponi i padovi tokom utakmice se dešavaju, ali manje više tako je kod svih ostalih ekipa u Ligi šampiona, osim možda Olimpijakosa. Svi su u problemu u ovom delu sezone, videćemo ko će pre da izađe iz toga i počne da igra konstantno – rekao je Vujasinović.

Strahinja Rašović, strelac četiri pogotka, rekao je da je očekivao tešku utakmicu protiv odlične ekipe Breše.

- Znao sam da će biti neizvesno. Mislim da smo imali pobedu u rukama i da je trebalo da trijumfujemo. Osećao sam da kontrolišemo meč, pogotovo u poslednjoj četvrtini. Ipak, nismo uspeli da se odbranimo kada je trebalo. U poslednja dva napada smo primili dva gola i na kraju odigrali nerešeno – kaže Rašović i potom detaljnije analizira meč:

- Nismo počeli najsjajnije, igralo se gol za gol, a onda smo jurili zaostatak od tri gola. Posle smo se konsolidovali i preokrenuli rezultat, ali eto, na kraju je bilo nerešeno. Možda i očekivani epilog nakon utakmice pune preokreta, između dve ovakve ekipe i možda najrealniji rezultat. Deluje mi da smo napredovali u nekim segmentima, to me raduje, kao i ostatak ekipe. Verujem u naš tim i osećam da imamo tu snagu. Doći će to sve na svoje, veliki sam optimista i znam da će doći momenat kada ćemo postati svesni sami sebe i da ćemo od prve do poslednje četvrtine igrati kao što sada, u većini utakmica, igramo drugo poluvreme – istakao je Rašović.

Šampiona Italije poraza na na Novom Beogradu spasio je srpski internacionalac Boris Vapenski koji je postigao pogodak za izjedanačenje samo pet sekundi pre kraja meča. O timu Novog Beograda imao je samo reči hvale:

- Pored pojedinaca koji su stvarno vanzemaljci, mislim da im treba vremena da se uigraju. Trenutno većinom igraju na individualni kvalitet, ali kada se budu uigrali nikome neće biti lako da igraju protiv njih. Znamo da su kao domaćini direktni učesnici Fajnal ejta Lige šampiona i uveren sam da će kada dođe vreme biti oni pravi – zaključio je Vapenski.

Novobeograđani takmičenje u Ligi šampiona nastavljaju gostovanjem Dinamu u Tbilisiju 22. decembra, a već u subotu ih u domaćem šampionatu očekuje duel protiv Vojvodine.

