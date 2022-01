NOVOGODIŠNJA GALOPSKA TRKA U ŠAPCU: Slavio jahač-učenik Milan Nikolić, podbacio derbista Tramp Trlić!

Prvog dana u novoj godini nije se tr;alo samo u Francuskoj (kasa;i, galoperi i stiplčez trke), Velikoj Britaniji, Irskoj, na brojnim hipodromima u SAD, Južnoj Africi, nego i u Šapcu, gde je održana tradicionalna revijalna novogodišnja trka na 800 metara. Po lepom i sunčanom vremenu, blizu 1.000 gledalaca se okupilo na Šabačkom hipšodromu, na zadovoljstvo glavnog organizatora Aleksandra Peranovića, člana uprave Srpskog galopskog saveza (SGS) i predsednika KK Džokej klub Šabac. Publika je počašćena kuvanim vinom i rakijom, a poklanjani su i klupski kalendari.

Na zahtevnoj travnatoj stazi su se pojavila četiri galopera, a iako rezultati nisu bili u prvoim planu pobedu je odnela petogoda kobila sabrina Sarina Milojka Stojkovića iz Žabara koju je jahao učenik Milan Nikolić, sin počivšeg Boleta Nikolića iz ergele "Karađorđevo". U finišu je viđena velika borba, a četvorogodac Beli Vuk Ivana Subotića (džokej Rizvan Sakić) iz Kormana je završio na drugom mestu.

Podbacio je posle lošeg starta derbista Tramp Trlić Živote Jovanovića, kome nije pomoglo ni to što je angažovao iskusnog džokeja iz Uba Tiku Vujkovića, a ubedljivo poslednje je bilo grlo Kim Kam, staro osam godina, koga je jahao Brana Radovanović, a u vlasništvu je Stefana Uglješića iz Glušaca. U poslednje vreme se među dosta priča o Ivanu Subotiću, koji ima čak 17 galopera, a navodno je i blizak prijatelj predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića.

foto: Kurir sport/Lazar Delić

Ova trke, kao i one koje slede za Božić, lepa su prilika za konjare uglavnom iz mačvanskih sela da dovedu i isporobaju svoje konje u Šapcu. Trka je bila veoma zaniljiva, pa je Peranović odlučio da svaki vlasnik učesnika dobije po 15.000 dinara, a pobednički pehar je predao Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada Šapca. Dobro je što je i on bio na hipodromu, jer cela infrastruktura nije trenutno u dobrom stanju, ali valjda će sve biti dovedeno u pred do Uskrsa, kada je na programu prvi trkački dan.

Zanimljivo je da su trke posmatrali i nekadašnji čelnik galopskog sporta u Srbiji Sovranije Čonjagić, siva eminencija pređašnje šabačke lokalne vlasti, kao i raniji organizator trka Srđan Pajić, koji je na kraju nešto gunđao, dok je bivši direktor hipodroma Aleksandar Dragojević, bar naizgled, najkooperativniji. Restoran "Manjež", inače nekada omiljeno mesto bivšeg ministra poljoprivrede Dušana Petrovića, dugo je već zatvoren, pa je ova ekipa, potpomognuta i trenerom Dušanom Pajićem i nekolicinom pristalica među konjarima, ostala bez omiljenog mesta za susrete, mirnog i daleko od gradske vreve.

U Šapcu su kao znak podrške Peranoviću, bili i izuzetno aktivni članovi uprave SGS Mihajlo Vasić i Nemanja Bobičić, veterinar Bora Jovanović, džokeji Aleksandar Šašić, Kristijan Njezi, Miloš Milojević Struja, bila je tu i vodeća komentatoirka trka na zapadnom Balkanu Iva Vitanović, a deceniju unazad najbolji trener Srbije Bojan Šendeković je pomagao u komentarisanju pedantnom Draženu Makejeviću, koji je zaboravio da ponese dvogled.

Olivera Mladenović za veći uticaj Šapčana Povom dešavanja u Šapcu oglasila se sa crnogorskog primorja i Olivera Mladenović, suvlasnica nekoliko galopera-pobednika u najvećim trkama, uključujući i Mister Pegaza, koji je sa jahačem Goranom Mešetovićem pobedio u derbiju 2014. godine na Beogradskom hipodromu. foto: Facebook Ona je kao rođena Šapčanka koja dugo živi u Beogradu htela da podseti Peranovića da je prve trka konja u Srbiji organizovao Jevrem Obrenović ujesen 1829, da je upravo u Šapcu na Đurđevdan osnovano prvo kolo jahača "Knez MIhailo" (drinosavsko), a na Nikoljdan iduće godine izašao prvi broj "Viteza" (urednik Milosav Kurtović), koji je posle nepune godine premešten u Beograd. - Sada imamo situaciju da u upravi SGS imamo čak šestoricu članova iz Beograda, a Peranović jedini predstavlja Šabac. To je nedopustivo - rekla je gnevna Olivera Mladenović, koja je i predsednica Nadzornog odbora Udruženja za galopski sport Srbije (UGSS).

Škola za buduće kadrove u konjičkom sportu Preko puta Šabačkog hipodroma nalazi se Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika, u kojoj se nalazi i KK "Taur", sa nekoliko otvorenih i jednim zatvorenim manježom za treninge u preponskom jahanju. Direktor ove škole je sudija u galopu Predrag Savić, a ovo mesto je jedno od retkih, ali i gotovo idealno za školovanje mladih kadrova u konjarstvu i konjičkom sportu.

Kurir sport/ Lazar Delić