REVOLUCIJA, RUS OSNIVA NOVU ŠAHOVSKU ORGANIZACIJU: Karjakin se zainatio, ljut što je sklonjen, udara kontru FIDE, kao KASPAROV

Ruski velemajstor Sergej Karjakin, koji je suspendovan na šest meseci sa učešća na FIDE turnirima zbog javnog izražavanja svojih političkih stavova, najavio je nameru da stvori alternativnu šahovsku organizaciju.

Sergej Karjakin (32) u svoje vreme bio je čudo od deteta, pošto je titulu svetskog velemajstora stekao sa 12 godina i sedam meseci.

- Posle svih događanja, doneo sam čvrstu odluku da ću dati sve od sebe da zajedno sa svojim prijateljima, kolegama, istomišljenicima stvorim novu organizaciju kao alternativu FIDE. Jer ono što su uradili… Čak i ako se kasnije izvine, čak i ako me vrate na Turnir kandidata, ja ću napraviti svoju organizaciju. Nadam se da će me poslušati, da će me podržati - poručio je Sergej Karjakin u razgovor za radio Sputnjik.

Pre šest godina borio se za svetsku titulu protiv najboljeg šahiste sveta Magnusa Karlsona, ali je izgubio u taj-brejku nakon što je bilo 6:6.

- Napravićemo dobar, profesionalan tim, radićemo sa stalnim sponzorima. Sve ono dobro što FIDE radi, govorim o Svetskom prvenstvu, turnirima, sve ćemo to preneti u našu organizaciju sa velikim nagradnim fondom. Čekaćemo sve koji žele.

Sergej Karjakin je i prethodnih godina kritikovao FIDE, ukazivao na mnogobrojne propuste, javno govorio da je sadašnja organizacija turnira odavno prevaziđena, te da je nagradni fond smešan.

- Ovu ideju gajim od odluke da me suspenduju. Već sam razgovarao sa nekim ljudima o tome, već sam pridobio neku vrstu podrške. Plus, obični ljudi, a ovo mi je jako važno, pitaju me, kažu: „Hajde, podržaćemo“. Dakle, ne može se sve odlučiti samo naznakom odozgo. Za mene je veoma važno da me podržavaju obični ljudi - rekao je Karjakin.

I nekadašnji svetski prvak u šahu Gari Kasparov još 1993. godine ukazao je na propuste u organizaciji FIDE. Oduzeta mu je titula, a on je zajedno sa Englezom Najdželom Šortom osnovao udruženje Professional Chess Players Association koje je organizovalo njihov meč za svetskog šampiona. Kasnije je Kasaprov uz podršku španskog milijardera Luisa Rentera osnovao Worls Chess Council (WCC), ali je zbog svađe između njih dvojice ova organizacija kratko trajala. Gari Kasaprov je višedecenijski protivnik predsednika Rusije Vladimira Putina.

