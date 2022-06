VIKTOR NEMEŠ SE PLASIRAO U FINALE, SLEDI BORBA ZA ZLATO: Sjajni rezultati srpskih sportista na Mediteranskim igrama!

Prve su na borilišta izašle takmičarske u badmintonu. Ženski dubl u sastavu Marija Sudimac i Sara Lončar u 1/8 finala pobedio je ekipu Grčke rezultatom 2:0. Naše devojke danas su se u popodnevnim časovima sastale u četvrtfinalu sa ženskim dublom iz Egipta. I od njih su bile bolje i rezultatom 2:0 u setovima.

Sudimac i Lončar nastavljaju već sutra svoje takmičenje u polufinalu ženskog dubla protiv Turske. Naša muška vaterpolo reprezentacija nastavila je niz pobeda. Oni su u drugom kolu takmičenja u grupi B pobedili Francusku rezultatom 18:7 i kao lideri u svojoj grupi očekuju ekipu Crne Gore u trećem kolu.Viktor Nemeš napravio je sjajan nastup danas.

On je u grčko-rimskom stilu u težinskojkategoriji do 77kg u prvom kolu pobedio Egipćanina Abuoelatu rezultatom 9:0, da bi u sledećem kolu sigurno pobedio i takmičara Kupija iz Albanije rezultatom 10:1. On se upolufinalu sastao sa Grkom, Prevolarakisom i njega je sigurno pobedio i obezbedio plasman u finale.

foto: Ivica Veselinov/Olimpijski komitet Srbije

Viktor Nemeš sutra nastupa u meču za zlatnu medalju. On je odmah nakon polufinalnog meča izjavio:

“Sutra će biti teško jer rvem protiv domaćeg takmičara.Sad imam malo vremena da se spremim za sutra! I idemo na zlato!”

Drugi takmičar u rvanju, Žarko Dickov je u prvom kolu izgubio od italijanskog takmičar Mingucija rezultatom 3:6. Italijanski takmičar uspeo je da se plasira u finale i na taj način je “povukao” našeg takmičara u borbu za bronzanu medalju. Dickov će se sutra boriti za bronzu protiv Nureldina Hasana iz Egipta.

Danas je nastupao i naš bokser u kategoriji do 75kg, Almir Memić i sigurno je pobedio takmičara iz Libana, Ali Hašima. Na taj način uspeo je da se plasira u u četvrtfinale Almir će sledeći nastup imati protiv takmičara iz Sirije Ahmada u Gusuna 29. juna.U karateu prvi je nastupao naš takmičar Stefan Joksić u težinskoj kategoriji do 67kg. On je veoma sigurno dobio prvi meč protiv domaćeg takmičara iz Alžira, ali se tom prilikom povredio. Upravo ta povreda onemogućila ga je da pruži svoj maksimum protiv takmičara, Tsangare sa Kipra od kojeg je izgubio u četvrtfinalu rezultatom 1:6.

1 / 5 Foto: Ivica Veselinov/Olimpijski komitet Srbije

Kurir sport