FANTASTIČNI RVAČI SRBIJE: Još dve ZLATNE MEDALJE, Nađ i Nemeš šampioni sveta!

Rvači Srbije nastavili su sa spektakularnim nastupima njenih sportista na Svetskom prvenstvu koje se održava u Bogradu.

Naime Sebastijan Nađ i Mate Nemeš osvojili su treću i četvrtu zlatnu medalju za Srbiju na prvenstvu.

Sebastijan Nađ savladao Gruzijca Leri Abuladzea 63 kilograma u finalu rvanja grčko-rimskim stilom na Svetskom prvenstvu u Beogradu i tako Srbiji doneo treću zlatnu medalju

Pobedom nad Irancem Geraeijem Mohamadrezom, grčko-rimskim stilom u kategoriji do 67 kilograma i to rezultatom 5:4, Mate Nemeš je stigao do najvišeg stepenika na pobedničkom postolju šampionata sveta.

Podsetimo, pre njega zlatne medalje su juče osvojili Ali Arslan i Zurabi Datunašvili.

