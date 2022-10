ROGLIČ MORA NA OPERACIJU RAMENA: Slovenac primoran da završi sezonu posle teškog pada

Slovenački biciklista Primož Roglič, koji je završio sezonu u septembru nakon teškog pada na Vuelti, biće podvrgnut operaciji desnog ramena.

"Nije tajna da sam već nekoliko puta iščašio rame. Došao sam do tačke da to moram da popravim. Nije to trivijalna operacija. Odsećiće mi deo kosti da ga postave tamo gde je rame iščašeno", izjavio je Roglič za slovenački radio Val 202.

Rogliču će ruka biti imobilisana šest do osam nedelja.

Slovenac je u junu iščašio rame nakon pada tokom pete etape Trke oko Francuske.

Trostruki pobednik Vuelte i olimpijski šampion u vožnji na hronometar doživeo je istu nesreću u Parizu 2021. godine.

Roglič je 6. septembra je na Vuelti tokom 16. etape doživeo težak pad, koji ga je primorao da završi sezonu.

