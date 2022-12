OLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE PROGLASIO NAJBOLJE: Ivana Vuleta i Zurabi Datunašvili dobili laskava priznanja

Olimpijski komitet Srbije (OKS) proglasio je večeras rvača Zurabija Datunašvilija i atletičarku Ivanu Vuletu za najbolje sportiste 2022. godine.

Svečanost je održana po 29. put u Domu Narodne skupštine Srbije, a okupljenima se prvi obratio predsednik OKS-a Božidar Maljković.

"Da bi neko danas bio najbolji srpski sportista, on prvo mora biti najbolji na svetu... Konstatujem da je ova godina koja je na izmaku prva u olimpijskom ciklusu za Pariz 2024, bila odlična za naš sport. A kako drugačije osim uspehom nazvati više od 10 osvojenih medalja sa svetskih prvenstava u olimpijskim disciplinama, od čega je više od pola zlatnih", rekao je Maljković.

Datunašvili je ove godine na Svetskom prvenstvu u Beogradu odbranio zlato na Svetskom prvenstvu u kategoriji do 87 kilograma.

"Veliki dan za mene. Najbolji u mom životu, ja sam mnogo srećan. Biti najbolji sportista u zemlji šampiona, kao što je Novak Djoković, vaterpolisti, košarkaši, za mene je velika čast. Volim Srbiju, volim Beograd, volim moje drugare, to je moja druga kuća", rekao je Datunašvili.

Vuleta je osvojila zlato u skoku udalj na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, a najbolja je bila i na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

"Prošla godina je bila stvarno izazovna, pogotovo posle i povreda i pauze i svega bilo je teško vratiti se, nisam imala predstavu koliko mi u stvari nije takva pauza uopšte trebala, mnogo mi je vremena trebalo da se uhodam i vratim, ali sva sreća propustila sam priliku, ali nekako ova godina sa početkom i odbranom titule svetske prvakinje u martu u Beogradu je bio prelep početak i povratak na ono moje staro", istakla je Vuleta, kojoj je to treće priznanje za najbolju sportistkinju.

Selektor tekvondo reprezentacije Srbije Dragan Jović četvrti put je izabran za najboljeg trenera. Ove godine reprezentativci Srbije osvojili su dve zlatne i jednu bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u meksičkoj Gvadalahari.

"Mene isključivo motiviše put koji treba da prodjem sa svakim sportistom ponaosob, na kojem imate različite prepreke, neke su unutrašnje, neke spoljašnje, ali morate sve da prevazidjete da bi došli do kraja. Kada dobijete ovakvo priznanje, to nije kraj moje motivacije, to je u stvari početak novog putovanja", rekao je Jović.

Najbolji muški tim je basket selekcija 3x3, koja je ove godine osvojila titule na Evropskom i Svetskom prvenstvu. U ženskoj konkurenciji nagrada je pripala odbojkašicama Srbije, koje su odbranile titulu na Svetskom prvenstvu.

Nagrada za najboljeg mladog sportistu pod nazivom Bobana Momčilović-Veličković, drugi put zaredom pripala je bacačici koplja Adriani Vilagoš, dok je nagrada "Olimpijsko srce - general Svetomir Djukić" za doprinos olimpizmu i jačanju olimpijskog pokreta pripala bivšem jugoslovenskom fudbaleru Dušanu Maraviću.

Vilagoš je ove godine osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Oranu, a najbolja je ponovo bila i na Svetskom juniorskom prvenstvu, dok je u seniorskoj konkurenciji došla do srebra na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

"Ovo je bila jako uspešna godina, ali ove godine u Srbiji ima puno uspešnih mladih sportista i baš mi je drago što je OKS meni dodao ovu nagradu", rekla je Vilagoš.

Po prvi put dodeljena je nagrada za najuspešnijeg sportistu u timskim sportovima, a nagrada je otišla u ruke kapitenu ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Tijani Bošković.

