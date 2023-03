ZASTAVE SA LJILJANIMA U DVORANI, PA KAMENOVANJE! Žestok SKANDAL u Brčkom: Huligani napali mlade sportiste iz Bijeljine

Grupa huligana kamenovala je sinoć u Brčkom autobus u kom su se nalazili juniori KMF Radnika iz Bijeljine, koji su igrali četvrtfinalni meč Kupa Republike Srpske u malom fudbalu protiv KMF Brčko zdravlje.

Prvi incident dogodio se tokom same utakmice, kada su huligani ogrnuti zastavama sa ljiljanima vređali gostujuće fudbalere. U 32. minutu meč je prekinut, a grupa huligana izbačena je iz dvorane, prenosi "Glas Srpske".

Međutim, to im nije bilo dovoljno. Nakon utakmice sačekali su autobus sa igračima Radnika i zasuli ga kamenicama. Srećom, u ovom incidentu niko nije povređen.

- Svi koji poznaju stanje u KMF Radnik znaju da su svi ljudi raznih nacionalosti dobrodošli u naš klub. Posle turnira u Sarajevu, gde su napadnuti Srbi, pa nakon ovih dešavanja u Brčkom šta je sledeće? Da li neko treba da nastrada pa da se svi zajedno zapitamo gde mi to živimo? Pozivamo Fudbalski savez Republike Srpske, FS BiH, medije, institucije da kazne, osude ovakve napade i identifikuju počinioce. Žalosno je što je to radila grupa mladića od 17 do 20 godina. Postavlja se pitanje zašto ti "navijači" nisu odstranjeni sa utakmice i igračima obezbjeđeno bezbedno napuštanje sa mesta odigravanja utakmice? - navode u bijeljinskom klubu.

Meč je završen pobedom juniora Radnika 6:4.

Predsednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić zatražio je od policije da hitno istraži ovaj incident.

"Tražim od policije da hitno istraži događaj, utvrdi motive i pronađe počinioce ovog vandalskog čina", rekao je Milić i najoštrije osudio dešavanje nakon utakmice.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta entiteta RS osudili su napad na igrače KMF Radnik iz Bijeljine.

- Huliganima nije mesto na sportskim terenima i vreme je da nadležni shvate ozbiljnost situacije i što pre otkriju i kazne počinioce ovog dela. Ovo nije prvi put da ekipe iz Republike Srpske budu napadnute na sportskom terenu u BiH, ali je izuzetno važno da nadležni pravovremeno reaguju kako bi bile izbegnute ozbiljnije posledice.

Kurir sport/Glas Srpske, Faktor.ba