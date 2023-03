BEOGRAD - PRESTONICA EVROPSKOG SPORTA! PENIĆ: Malo koji grad ovo ima! A, tek sledi JESEN IZ SNOVA sa vrhunskim fudbalom i košarkom

Beograd, sport. Između ove dve reči može da stoji i znak jednakosti. Sport daje poseban šmek prestonici.

Bez velikih sportskih događaja Beograd ne bi bio to što jeste. A, jeste - jedan od najvećih evropskih i svetski sportskih centara. Uostalom - brojke to potvrđuju.

- Malo koji grad u Evropi i svetu može da se podiči da ima prvaka evrope u fudbalu, košarci, vaterpolu, ženskom rukometu, atletici, rvanju... Beograd je kroz istoriju definitivno najvažnija tačka u ovom delu Evrope kada govorimo o sportu - počinje priču za Kurir Nikola Penić, gradski sekretar za sport i omladinu.

foto: Sportski savez Beograda

Svi ti uspesi dolazi na kraju jednog puta, koji je sve samo ne prost.

- Gradski sekretarijat za sport i omladinu kao resorno ministarstvo za sport na teritoriji grada Beograda trudi se da preko svojih pravilnika i organizacija koje nam pomažu, pomogne da se svi sportski subjekti koji funkcionišu na teritoriji grada namire i zadovolje kako bi mogli da funkcionišu kako treba. Trudimo se da uvek dođemo do one osnovne jedinice funkcionisanja sporta, a to je - klub. Kada oni dobro funkcionišu onda imamo uspešan sport u celini.

Večiti u Evroligi! Svake nedelje, vrhunska košarkaška utakmica u gradu. A, znamo koliko volikom sport pod obručima.

- Ovo je zemlja košarke i tu promena nema, niti će biti. Zvezda i Partizan su klubovi u koje država puno ulaže i kao posledica tog ulaganja u prethodnih deset godina doživeli smo da oni sada paralelno igraju Evroligu. Voleo bih da se taj talas prenese i na reprezentaciju. Svi dobro znamo koliko nam znači kada reprezentacija u košarci napravi neki veliki rezultat.

Što više mališana u sportu - imperativ! Nikola Penić ne odustaje od namere da vidi sve veći broj mališana u sportu. I ne prihvata alibi da ne može da učini dosta na tom pitanju. - Želimo još više mališana u sportu! Postoji mogućnost da se školski sport razvaja i to je ogromnog značaja za nas i kompletno društvo u celini. Kada decu stimulištete da se u najranijem periodu, osnovne i srednje škole, da steknu naviku da se bave sportom, vi kasnije imate produkitvnije ljude u svakom smislu. Zato je naša obaveza da školsti sport funkiconiše. Mi u Beogradu imamo Asocijaciju za školski sport koja organizuje takmičenje u 16 sportova u opštinskom i gradskom sportu. A, takođe imamo i sektor omladine u Sekretarijatu za omladinu i sportu koji finansirao razne omladinske organizacije i to nam je od velikog značaja. foto: Sportski savez Beograda

Zvezda, Partizan, možda i Čukarički u fudbalu, a nadamo se Zvezda i Partizan i u košarci. Svi u grupnim fazama evrokupova! Od jeseni!

- U fudbalu je možda i najteže postići vrhunski sportski rezultat. Zato i "minimalan" dobar rezultat večitih donosi ogromnu radost. Svi ćemo to pratiti od jeseni s velikom pažnjom. A, nama koji radimo u sportu i gradu Beogradu nema lepše stvari od toga da od utorka do petka imamo vrhunske sportske događaje u gradu.

Ono što mora da prati sportski rezultat je i sportska infrastruktura. To naravno košta, ali...

- Sport kao i kultura nisu profitabilne sfere, ali ako želite da imate odgovoran pristup prema društvu kojim rukovodite, onda je nepohodno da u ove dve oblasti budu uložena velika sredstva. Vlast odvaja ogromna sredstva ne samo u Beogradu, nego u Srbiji. Mi u gradu imamo veliki broj sportskih centara koji su mahom napravljeni za vreme Jugoslavije, a posle rekonstruisani... Ali, da li su oni dovoljni za grad kao što je Beograd? Nisam siguran, ali sam siguran da ćemo raditi na tome. Tačnije - već radimo. Bazen u Pionirskom gradu i bazen na Južnom bulevaru koji će moći da se koristi 12 meseci godišnje jer će u jednom delu godine biti natkriven. Uostalom, ne možete da kažete da se sportska nacija ako nemate sportske objekete.

Istorijska šansa za tri različita prvaka Evrope Šta čeka Beograd od velikih sportski događaja... - Ove godine imamo Svetsko prvenstvo u veslanju, vrlo značajno jer je kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre, zatim sledi Svetsko prvenstvo u rvanju drugi put zaredom u Beogradu, jer je ruski grad morao da otkaže domaćinstvo. A, početkom naredne godine čeka na istorijsko Evropsko prvenstvo u boksu jer će prvi put biti održano istovremeno u obe kategorije - kaže Penić i dodaje: - Domaćini smo i fajnal ejta u vaterpolu. Partizan je sedam puta bio prvak Evrope, Zvezda jednom, a sada tu šansu ima i Novi Beograd. Ne znam da li postoji neki grad može da ima tri različita prvaka Evrope u jednom sportu.

Olimpijske igre su dokaz da vlast savršeno razume sport Politika i sport - svi koji kažu da te stvari nisu povezani lažu. Budimo potpuno otvoreni i pošteni, sport ne može bez poltike. Posebno onaj većinski deo sporta koji ne neprofitabilan. - Aktuelna vlast i predsednik republike savršeno razumeju potrebe sporta. Uostalom, to se najbolje vidi kod vrhunskog sportskog rezultata. Pogledajte učinke naše reprezentacije na Olimpijskim igrama u prethonda dva ciklusa, a pogledajte pre toga. Imamo rekordan broj osvojenih medalja. Srpski sport je zbog ogromnih ulaganja u poslednjih desetak godina došao do ovakvih rezultata. U sportu je osnovni paramtera Olimpijske igre. U kinematografiji to je broj osvojenih zlatnih palmi, zlatnih lavova... U književnosti je to broj Nobelovih nagrada, a u sportu učinak na Olimpijskim igrama - jasan je Penić. Aleksandar Šapić je na čelu grada, a to je samo plus za sport. - Gradonačelnik je i sam bio vrhunski sportista, on jeste sada političar, ali savršeno razume potrebe sporta. Imamo ogromnu podršku od njega! Sam budžet sporta je značajno veći za 2023. godinu nego što je to bio slučaj u 2022. godini i svim godinama unazad. Dakle, podrška je delima, a ne rečima.

Kurir sport