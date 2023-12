ANDREJ PETROVIĆ JE PONOS SRPSKOG AUTO-MOTO SPORTA: Upoznajte svetskog šampiona u kartingu! NIKO na planeti nije bolji od njega

Srpski karting vozač Andrej Petrović osvojio je prvo mesto na trci u Bahrein!

Kako i sam Andrej kaže "Kroz trku sam obilazio jednog po jednogi posle 21. kruga sam uspeo da pobedim I postanem svetski šampio". A, bilo je pakleno teško jer je startovao sa 23. pozicije.

Time što je pobedio osvojio je i trening vikend u Formuli 4 takođe u Bahreinu.

Andrej Petrović govorio za Kurir neposredo pre osvajanja prvog mesta u Bahreinu.

Sa koliko godina i koji je to momenat bio kada ste odlučili da se bavite kartingom?

- Ja sam sportsko dete i trenirao sam mnogo toga i voleo sve novo da isporobam. Kada sam imao sedam godina tata me je pitao da idemo na karting? Nisam znao ni šta je to! Otišao sam sa drugom, mnogo mi se svidelo i od tada sam počeo tri puta nedeljno da idem na treninge. Nakon godinu dana smo kupili svoje kartinge i krenuli sa trkama po Srbiji. Već sam prve godine bio treći u srpskom šampionatu a druge pobedio. Nakon toga smo krenuli na internacionalnu scenu. Imao samo devet godina.

Došle su i pobede u inostranstvu?

- Prva pobeda je bila u Češkoj 2017. Imao sam 11 godina. Te godine kreće intrenacionalna karijera. Do tog momenta smo sve sami finansirali, jer karting sport je preskup.

Bitan momenat - trka 2018. u Italiji, kažite nam nešto o tome?

- Tada je prve sedmice bio italijanski šampionat, a iduće svetski. Na italijanskom su se svi takmičili kako bi se spremili za svetski šampionat koji se isto održavao u Italiji. Sećam se da je početak bio baš loš tada smo čak razmišljali da se zaustavimo i da više ne vozimo uopšte. A onda sam nekako u finalu te trke sa 24. mesta na svetskom šampionatu završio drugi. To mi je veliki uspeh.

Kakav je osećaj kada stanete na start?

- Uvek su prisutni leptirići u stomaku,jedva čekam da izađem a kada krene trka, rade motori, stavi se kaciga, ništa više ne osećamo. Start može mnogo da pomogne, može svašta da se desi jer smo svi blizu jedni drugima.

A, kada se uđe u krivinu?

- Adrenalin puca! Posle 10 godina je sve postalo normalno, ali prvi put kada sednete i osetite taj adrenalin to je neopisivo.

Kako je boristi se sa vremenskim neprilikama?

- Malo je specifično jer karting možete trenirati po kiši, ali po snegu ne možete, temperatura je tu nebitna. Sećam se da sam sa sedam godina trenirao , temperatura je bila -5.

Kakvi su izgledi da Srbija bude domaćin evropskog ili svetskog prvenstva?

- Imamo samo jednu karting stazu na Adi huji i tamo uglavnom vežbamo.Tu se održalo Centralno evropsko prvenstvo ove godine i tu sam pobedio. Bilo je vozača iz Austrije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske.

Kakvi su dalji planovi vezano za sport?

- Oduvek sam želeo da vozim Formulu 4, to je naravno početak pa posle ide tri, dva, jedan. Dobijao sam prilike od timova da vozim Formulu 4, ali finansijski je teško.

Koliko je novca potrebno da bi ste ušli u Formulu 4?

- Trebalo bi mi oko 750.000 evra. Mnogo!

Da li Karting savez Srbije pomaže?

- Da, naravno! Imam stipendiju od Saveza, ali to nije dovoljno da pokrije ni set guma. Ranije je bilo dosta drugačije recimo kada je vozio Miloš Pavlović ti timovi nisu imali mnogo dobrih vozača i lakše se moglo doći do sponzora ali sada ima dosta dobrih vozača i ti dobri od odličnih vozača se ne izdvajaju mnogo i tim velikim timovima je bolje da uzmu dobre vozače koji imaju novac i koji će da im plate nego ove što su odlični a nemaju mnogo para.

Dakle potrebna je podrška sponzora?

- Da, veoma!

Ko vas trenira?

- Sam! imao sam samo jednog trenera kada sam krenuo da vozim a to je Miloš Đurđević. On me je trenirao od sedme do osme godine i baš je značio. Od osme godine sam samouk odnosono sam svoj trener. Ja sada treniram decu i velika je prednost kada mogu da im kažem gde greše i kako to da poprave. U kartingu sam postigao manje više sve. Meni je cilj da nastavim dalje, finansijski je nemoguće.Sledeće godine ću voziti srpski šampionat, za svoju dušu.

Koliko ljudi imate u timu?

- U timu smo Andrija Kostić i ja. Meni je otac mehaničar da bi smanjili troškove. Svuda me prati, on je moj tim i mehaničar.

Šta ste vi danas trener ili karting vozač?

- Ja sam danas i trener i karting vozač.

