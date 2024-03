SELEKTOR SRBIJE BESNEO NA SUDIJE ZBOG SRAMNIH ODLUKA, PA SE OGLASIO: "Tužno je što smo bez bodova iz dve utakmice"

Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je na gostovanju Crnoj Gori 26:25 (14:14) u utakmici četvrtog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Naša reprezentacija, baš kao i pre nekoliko dana u Zrenjaninu, odigrale sjajan meč, a poražene su pre svega zahvaljujući besramnim sudijama iz Hrvatske (Davor i Zoran Lončar).

Oni su u finišu, tačnije šest sekundi prek kraja, izmislili faul u napadu Jovani Jovović. I tako direktno rešili pitanje pobednika. A, i pre tog momenta konstatno su "navlačili" za domaćina.

Selektor Srbije, Uroš Bregar izgubio je živce na kraju meča pa je uleteo na teren kako bi "bacio kosku" sudijama iz Hrvatske.

"Vratio bih se na trenutak u Zrenjanin i istakao bih da mi se u obe utakmice izuzetno doapala fer i sportska atmosfera navijača Crbije i Crne Gore. Srbija je odigrala dva fenomenalna meča. Nemamo to iskustvo koje ima Crna Gora, nemamo puno igračica koje igraju Ligu šampiona ili klub iz Srbije sa zapaženijim nastupom u Evropi. Tužno je što smo bez bodova iz dve utakmice, a gol razlika minus dva. Sa druge strane, ponosan sam na to kakav su otpor devojke pružile jer pitanje je bilo posle uvodnog spektakla koji su priredili navijači, koliko će dugo izdržati, a one su bile konkuretne do samog kraja", rekao je Bregar posle meča.

Kurir sport