SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Na pragu je Evropsko MMA prvenstvo u Beogradu!

Nakon uspešno održanog Svetskog prvenstva prošle godine u Beogradu, u Štark areni, Brave CF spektakla na istom mestu, potom FNC događaja koji je dupke napunio Pionir, srpska prestonica će od 29. marta do 6. aprila ugostiti ono najbolje što MMA na Starom kontinentu ima.

U hali “Ranko Žeravica” u Novom Beogradu biće održano Evropsko prvenstvo!

Najzaslužniji što se u našoj zemlji priča o MMA bez sumnje je Luka Nikolić, predsednik našeg Saveza.

Zna koliko ga posla čeka oko organizacije evropske smotre najjačih boraca, ali voli izazove...

- Kada sam u jesen 2020. godine odlučio da preuzmem MMA Savez Srbije, a nedugo zatim postao predsednik, znao sam kakav posao me čeka, da od sporta koji važi za tuču kod našeg naroda, moram da napravim sliku da je to viteška borba, da su te devojke i ti momci van oktagona prijatelji, a pogotovo da u Srbiji ima i te kako kvalitetnih boraca. Uz veliki trud sam sa ekipom koja je uvek uz mene u Savezu, kao i ljudima sa strane koji su prepoznali rad i kvalitet i daju nam veliku podršku, uspeo da napravim sve to. Neću da krijem da mi prija to što su i svetska i evropska MMA federacija poklonili poverenje baš Srbiji za sve događaje koje smo organizovali u našoj zemlji. Verujte, EP će biti za stepenik više po kvalitetu od svega dosad, Srbija će da se ponosi MMA sportom - kaže Nikolić, alfa i omega srpskog MMA.

1 / 5 Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Ipak, na kraju daleko bitnije od same organizacije takmičenja su rezultati naših boraca, a oni su nikad bolji u istoriji.

- Počeli smo da donosimo medalje sa najvećih takmičenja, o MMA se priča i piše, deca se upisuju na treninge - to je poenta cele priče. Iskreno verujem da ćemo se okititi medaljama i na predstojećem šampionatu u Beogradu. Za srpsku reprezentaciju nastupiće najbolji borci, pobednici sa nedavno završenog Državnog prvenstva u Požarevcu - zaključio je Nikolić Mečevi Evropskog prvenstva biće prenošeni na TV Arena sport.

Kurir sport