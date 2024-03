BRAVO, MATEJA! SRBIJA DOBILA PRVOG EVROPSKOG ŠAMPIONA! Dakserović dominirao u Beogradu i doneo našoj zemlji zlato!

Tim Srbije započeo je Evropsko prvenstvo u MMA sa izvanrednim rezultatima - tri medalje u kategoriji mladih i to zlatna, srebrna i bronzana

Stevo Pilipović, otvorio je niz u kategoriji do 44kg pobedom nad Izraelcem Noarom Fernandezom, jednoglasnom odlukom sudija. Iako je u polufinalu izgubio od Ukrajinca Nikite Artimenka, Pilipović je doneo Srbiji prvu bronzanu medalju na ovom Evropskom prvenstvu.

Korak dalje otišao je Vladimir Ostojić u kategoriji do 77kg. Ostojić je trijumfovao nad Izraelcem Omri Vahnunom odlukom sudija, nastavio niz novom pobedom i u polufinalu protiv takmičara iz Gruzije. Nažalost, povreda leđa sprečila je Ostojića da nastavi borbu za zlato, pa je Srbiji doneo medalju srebrne boje.

Najveći uspeh postigao je Mateja Dakserović, koji je dominirao u tri borbe do finala u kategoriji do 72 kg. Sve tri borbe završio je pre nego što su sudije donele odluku, i to spektakularnim završnicama "armbar" i " RNC - rear naked choke".

U velikom finalu protiv Ukrajinca Ivana Stefanišina, Dakserović je potvrdio svoju dominaciju i doneo Srbiji prvu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u MMA!

Srbija slavi prve medalje i raduje se daljim uspesima u danima koji slede!

