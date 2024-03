"KRIVO MI JE ŠTO NOSIOCI STALNO IMAJU NEKE PROBLEME" Uroš Bregar najavio ključne mečeve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Naša reprezentacija se već okupila za ključne mečeve kvalifikacija za Euro protiv Bugarske i Turske, a od ove nedelje će biti kompletna.

Do sada su sa timom radile samo igračice iz domaćih klubova, ali sada će Uroš Bregar na raspolaganju imati kompletan tim. Prvi meč će biti na programu u sredu 3. aprila kada naš tim gostuje Bugarskoj, a zatim će 7. aprila biti odigran ključni duel sa Turskom posle koga ćemo znati da li naš tim ide na Evropsko prvenstvo.

"Uvek mi je značajno da okupljanje počnemo ranije od predviđenog da bih iskoristipo te dane za rad sa igračicama koje pretežno igraju u domaćem prvenstvu. Dobro ih i detaljno pratim u čitavom ovom ciklusu. Lepo je videti kako u svojim klubovima napreduju. Takođe je važno videti kako su u atmosferi kakva je bila u Podgorici protiv Crne Gore neke od njih imale značajnije uloge. Izdržale su u ”sportskom paklu” boreći se svih 60 minuta. Do nedelje ćemo iskoristiti da oporavimo igračice koje dolaze sa određenim zdravstvenim problemima. Uradićemo pet treninga do odlaska u Pirot, ali od tada ćemo biti kompletni i moćićemo da radimo određene taktičke stvari namenski za utakmicu u Bugarskoj, ali i onu najvažniju koja nas posle čeka protiv Turske", naglasio je pred ove mečeve selektor Uroš Bregar.

Od početka kvalifikacija kada smo videli remi sa Turskom do sada vidi se napredak ove generacije u igri, ali ipak neke igračice koje su trebalo da nose ekipu nažalost imaju konstantno probleme sa povredama.

"Krivo mi je što neke igračice od kojih sam očekivao od samog početka da budu nosioci (Tabak, Lovrić) konstantno imaju probleme zdravstvene prirode zbog kojih ne mogu da daju veći doprinos. Mnogo propuštaju u svom razvoju bez treninga i utakmica koje imamo na svakom okupljanju. Adaptacija na trenera, saigračice, protivnika, sve to doprinosi da se dodatno napreduje i stiče iskustvo na drugačiji način nego što je to slučaj u klubu. Devojke koje su redovne na okupljanjima su napredovale u svim segmentima. Fizička sprema je na sve boljem nivou, više nemamo situaciju gde je puls na 180 ili 200 prilikom jačeg treninga ili da se ne mogu izdržati jaki treninzi u nizu. Sva pohvala za njihov pristup i individualni rad pored rada u klubu. One najiskusnije koje igraju u inostranim klubovima daju veliki doprinos i pomoć su za mlađe igračice. Cilj koji smo postavili na početku, da se plasiramo na Evropsko prvenstvo je od krucijalnog značaja da se ova selekcija razvije u konkurentnu reprezentaciju", naglasio je Bregar.

