TROICKI O SEBI I ĐOKOVIĆU: Vratićemo se Nole i ja još jači u vrh!

Troicki, koji je pre nekoliko godina bio 12. na svetu, trenutno je 71. na ATP listi, dok je nekadašnji svetski broj 1 Novak Đoković zaređao s lošim rezultatima i sada je 12. na planeti. Viktor veruje da će se i on i njegov prijatelj Novak vratiti na staze uspeha.



- Novak se polako, ali sigurno vraća. Nije to još to, ali i teško je da odmah bude onaj stari Novak. Vidim po njemu da želi. Vratio je stručni štab s kojim je imao najviše uspeha. Oni mu daju samopouzdanje, a to mu sada najviše treba - rekao je Troicki za Žurnal i dodao:



- Imam pad u karijeri, ali je bitno da opet osećam zadovoljstvo na terenu. Osećam da ću vrlo brzo opet biti onaj stari borac koji želi da dobije svaki meč. Rezultatski je tragično, ali biće bolje. Treba mi samo jedan dobar turnir.



