NOVAK IZMEĐU DVE VATRE! Nadal besni jer je Federer LJUBIMAC Vimbldona: Španac je žestoko udario na organizatore, a onda se umešao i Srbin!

Velika prašina se podigla u teniskoj javnosti nakon što su objavljeni nosioci za žreb na Vimbldonu. Federer je postavljen za drugog nosioca, iako je treći na rang listi, to znači da ne može da se sastane sa Novakom u eventualnom polufinalu.

Drugi teniser sveta Rafael Nadal žestoko je kritikovao organizatore Vimbldona zbog načina na koji određuju nosioce na turniru.

Formula kojom se određuju nosioci na Vimbldonu bazira se na svim poenima osvojenim na travi u poslednjih 12 meseci i na 75 odsto poena osvojenih na godinu pre toga takođe na travnatoj podlozi.

"To je uobičajena stvar. Vimbldon je jedini turnir u godini gde oni rade sa nosiocima šta im je volja. Kako god da bude, nevažno da li sam drugi ili treći nosilac, moraću da budem najbolji i boriću se za svaku pobedu. Jedini što mi se čini da nije u redu je što se to radi samo na Vimbldonu. Ne odnosi se samo na mene, već i sve druge. Oni ne poštuju status koji su igrači stekli tokom sezone", poručio je Nadal.

Novak je istakao da razume zašto je Nadal ljut, ali u isto vreme smatra da Federer zaslužjuje povlastice.

"To su njihova pravila i moramo ih poštovati iako je to malo začuđujuće. Rodžer je jedan od najboljih tenisera ikada na Vimbldonu, ima najviše titula ovde i ako neko zaslužuje povlastice to je on. Istovremeno, Nadal je taj od koga Rodžer preuzima tu poziciju drugog nosioca, tako da je teško biti iskren" rekao je Novak.

Vimbldon je na programu od 1. do 14. jula.

Kurir sport

Kurir