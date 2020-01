BORIO SAM SE, ALI BIO JE BOLJI! Nadal: Tim me je konstantno dovodio u težak položaj!

"Bio je ovo jako dobar meč, dobar nivo tenisa. On je igrao vrlo dobro, agresivno, sjajno je udarao lopticu. Iz teških situacija je pronalazio neverovatne udarce. Ponekad stvari ne funkcionišu kako biste želeli. Imao sam veliku šansu u prvom setu na 5:3. To je bio veoma važan detalj u meču. Onda, nisam odigrao dobro taj-brejk. U drugom setu sam se vratio, ali je on igrao veoma odlučno. Konstantno me je dovodio u težak položaj. Nisam odigrao toliko loš meč. Moj stav je bio dobar, pozitivan, borben", rekao je Nadal na konferenciji za novinare.

Nadal je još jednom istakao borbeni duh koji ga nije napuštao ni u teškim trenucima.

"Nisam želeo da odustajem ni u jednom trenutku. Borio sam se do poslednjeg poena, ali nije bilo lako igrati protiv njega danas. Tačno je i da su uslovi u nekim trenucima bili teški. Sa novim lopticama sam bolje igrao, iskreno. Sa njima sam napravio dva brejka, komfornije sam ih udarao", dodao je Nadal.

Bio je ovo još jedan dobar meč ove dvojice tenisera, a trenutni skor je 9:5 u korist Nadala.

"Mislim da smo igrali neke sjajne mečeve u prošlosti. Slični smo po karakteru, sviđa mi se njegov stav. Verovatno se i njemu sviđa moj(smeh) Imamo stvari koje možemo da uporedimo na neki način" istakao je Nadal.

Dominik Tim će u polufinalu igrati protiv Aleksandra Zvereva u petak ujutru.

Kurir sport

Kurir