SPREMA SE SPEKTAKL U SARAJEVU: Damir Džumhur otkrio planove sa Novakom Đokovićem (FOTO)

"Ukoliko dođe do otkazivanja US Opena i cele američke turneje, taj meč bismo možda mogli da odigramo i ove godine. Želim da nastupam i igram i nadam se da ćemo priliku, koja bi se eventulano ukazala zbog otkazivanja serije turnira, iskoristiti za jedan takav egzibicioni turnir. Godinama planiramo Đokovićev dolazak u Sarajevo. Nole ima veliku želju i siguran sam da bi to bio spektakularni događaj", rekao je Džumhur za sarajevski dnevni list "Dnevni avaz".

Novak Đoković foto: Profimedia

Džumhur i dodao kako bi za njega lično bila ogromna stvar da u rodnom gradu ugosti najboljeg tenisera sveta i jednog od najboljih sportista na planeti.

Potvrdio je kako je već predložio Đokoviću da se taj meč odigra na terenima centra Koševo, za koje je posebno emotivno vezan, jer je tu počeo tenisku karijeru.

Damir Džumhur foto: M. Tasković

Da li će do realizacije ovih planova i doći ostaje da vidimo.

(Kurir sport)

Kurir