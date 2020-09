RUSEDSKI DOVEO NOVAKOVU MOTIVACIJU U PITANJE: Drugačije je kada se u sve umeša porodica... (FOTO)

"Fizički je sposoban da dostigne daleko, ali ima dvoje dece, ženu i ne želi da bude na putu svake nedelje sa skoro 40 godina. Drugačije je kada se u sve umeša porodica. Svi vole da povremeno pobegnu", kaže Rusedski i dovodi u pitanje njegovu motivaciju kada se Španac i Švajcarac povuku.

foto: AP, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

"Život se menja, biće izazov više psihički nego fizički. Ko zna, ako se oni povuku on neće više imati svoje najveće rivale da stvara te rekorde. To je problem koji veliki šampioni imaju. Moraju imati nekoga da ih motiviše. Ova velika trojka je to radila za nekoliko generacija, ali kada se konačno pozdrave, izgubiće malo motivacije kada dostignu rekorde", zaključio je nekadanji teniser.

